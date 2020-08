Stampa

wikicommons

Sai che cos'è la Vaporwave, nel dettaglio? Un genere musicale che esprime nostalglia per la cutlura degli anni 80 e 90 e contemporaneamente forti critiche per come si è evoluto il mondo, grazie al consumismo di quegli anni.

Si è infatti diffusa su internet, dove vengono pubblicati video di canzoni remixate in stile vaporwave accompagnate da immagini che rievocano gli anni 80.

Immagini ricorrenti di denuncia

Alcune delle immagini ricorrenti nei video vaporwave sono le Torri Gemelle di New York (Usa): la loro caduta, nel 200,1 è considerato l'evento che ha "risvegliato" le menti degli adulti da abitudini frivole.

Infatti, le critiche sono rivolte alle generazioni di quell'epoca, a come hanno immaginato il futuro e come invece l'hanno fatto finire com'è ora, con diversi problemi sulle spalle dei più giovani, come guerre e riscaldamento globale.

Immagini ricorrenti nostalgiche

Altri temi ricorrenti dell'aesthetic sono scritte giapponesi e immagini manga. Questi ultimi due elementi rappresentano invece la nostaglia per la computer grafica vecchio stile, per la tecnologia analogica, per il primo internet, per i cartoni giapponesi di quegli anni e le immagini "sbiadite" di vecchie pubblicità.

Questi elementi, spesso, i giovani autori dei video vapowave non li hanno vissuti in prima persona, ma evocano loro un mondo quasi incantato, molto più frivolo di quello dove ora abitano loro.

Ricorrenti sono anche statue classiche e computer grafiche in stile retrò.

La tecnica

Il genere Vaporwave ha un'atmosfera sintetica, per questo viene considerato da alcuni un sottogenere della musica elettronica. Spesso sono brani remixati rallentati fino a renderle le parole incomprensibili.

Quel suono e le immagini che lo accompagnano creano un nuovo messaggio.

Gli effetti del genere vaporwave sono di solito ricreati con sitentizzatori FM, i più comunemente usati per giochi e software fino alla metà degli anni '90.

Il primo album vaporwave

L'album considerato il primo Vaporwave è Floral Shoppe di Macintosh Plus, pubblicato nel 2011. I sottogeneri

La vaporwave ha diversi sottogeneri, tra cui la Simpsonwave , che abbina la musica del genere a filmati sbiaditi di The Simpsons. o la Trumpwave ,ispirato all'attuale presidente americano Donald Trump, considerato il simbolo dell'eccesso di denaro degli anni '80.

Ci sono anche la dreamwave e la futurefunk.