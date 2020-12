Che cos’è la Legion d’Onore?

Stampa

wikicommons

La Legion d’onore è un ordine cavalleresco francese istituito da Napoleone Bonaparte il 19 maggio 1802. Ancora oggi, è la più alta onorificenza che la Repubblica francese assegna a connazionali e stranieri, che abbiano ottenuto per la Francia meriti in ambito civile, culturale, militare, sportivo. Quindi viene assegnata non solo a militari, ma anche, per esempio, a scienziati, politici, imprenditori, scrittori o artisti.

LE ONORIFICIENZE

La legione francese si divide in sei onorificenze, a partire dal più importante, quella del Presidente della Repubblica Francese, il Gran Maestro.

Poi, seguono:

Gran Croce;

Grand’Ufficiale;

Commendatore;

Ufficiale;

Cavaliere.

I DISTINTIVI

Quando vieni investito della Legion d'onore, ti porgono il distintivo per i cavalieri o la stella per i Gran croce con il nastro rosso da indossare durante la cerimonia.

Il distintivo è una croce maltese placcata in oro o in argento decorata con foglie di alloro e di quercia in pasta di vetro bianca. La parte centrale raffigura la Marianna. La stella, invece, portata dai Gran Croce è placcata in oro (argento per i Grandi Ufficiali) ed è simile al distintivo senza la foglie. Nel medaglione centrale in oro, è raffigurata la Marianna e il motto della Legione d’Onore.

PERSONAGGI PREMIATI CON LA LEGION D'ONORE

La scrittrice Liliana Segre è stata onorata di questo riconoscimento, ma anche la cantate Cèline Dìon, il poeta italiano Gabriele D'annunzio (vi ricordate ancora ("La nebbia agli irti colli"? Si studia in V elementare), Livia Pomodoro, magistrato italiano, Daniel Pennac, scrittore francese.

In questi giorni, si è tornato a parlare della Legion d'onore perché il giornalista Corrado Augias ha restituito al presidente francese Emmanuel Macron la Legion d'onore di cui era stato insignito nel 2007.

PERCHÈ AUGIAS HA RESTITUITO LA LEGION D'ONORE?

Lo scrittore protesta con la Francia perché pochi giorni fa il presidente francese ha consegnato l'onorificenza anche al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L'Egitto è al centro degli attuali dibattiti politici per il rapimento e la scomparsa del ricercatore italiano Giulio Regeni avvenute mentre partecipava a una protesta anti-governativa, nel 2016 e i cui colpevoli non sono ancora stati trovati.