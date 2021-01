Stampa

Per capire che cos'è il Campidoglio bisogna prima distinguere il posto in cui ci si trova.

A Roma il Campidoglio è uno dei sette colli della città, il più piccolo ma anche quello con una storia più importante. Viene anche chiamato Monte Capitolino e qui si trova il Palazzo Senatorio, la sede del Municipio della città.

Nei notiziari però si sente parlare molto spesso, specie in questi giorni, del Campidoglio di Washington DC (Usa). Che cos'è quindi il Campidoglio americano? È un complesso di edifici dove si riunisce il Congresso con gli Stati Uniti, ospitando le sale riunioni del Senato e della Camera dei rappresentanti, i due organi che compongono il ramo legislativo del governo americano.

Il Campidoglio a Washington DC è anche sede di inaugurazioni presidenziali e cerimonie di peso nazionale. Inoltre è un museo di arte e storia americana visitabile dai turisti di tutto il mondo.

Ultimamente, è stato teatro di un assalto ad opera di un gruppo di sostenitori del presidente uscente Usa Donald Trump: sono riusciti ad entrare nell'edificio principale causando gravissimi danni. L'episodio ha avuto un forte richiamo in tutto il mondo, dove il Campidoglio di Washington DC è visto come un simbolo di democrazia e libertà.

Perché si chiama Campidoglio?

Il presidente Washington nel 1791 scelse la cima di Jenkins 'Hill, che oggi viene spesso indicato come Capitol Hill (da qui, la traduzione Campidoglio) e nel 1793 iniziò la costruzione dell'edificio di rappresentanza legislativa degli Stati Uniti. In Usa quindi il Campidoglio indica l'edificio o il complesso di edifici in cui si riuniscono i legislatori.