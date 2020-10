Che cos’è il Black Friday?

Stampa

Shutterstock

Nonostante il nome non molto rassicurante, il Black Friday (letteralmente "venerdì nero") è una ricorrenza che non ricorda eventi negativi a parte, forse, i tantissimi portafogli che negli anni si sono svuotati proprio a causa di questa giornata!

Il Black Friday - che nel 2020 si terrà il 27 novembre - è infatti un giorno in cui le attività commerciali americane, dai calzolai fino ai grandi magazzini, propongono forti sconti e offerte su qualsiasi tipo di prodotto. Per tradizione cade il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento e di fatto inaugura la stagione dello shopping natalizio.

Ora questo stratagemma da venditori si è affermato anche in Italia e in Europa. Ma quali sono le origini del Black Friday? E perché si chiama così?

GLI INIZI

Nel 1924 la catena di distribuzione americana Macy's organizzò una parata natalizia proprio il giorno dopo il Ringraziamento, per dare il via alla stagione delle compere natalizie.

È però negli anni '60 del secolo scorso che si comincia a parlare di Black Friday, anche se il successo definitivo dell'iniziativa si ebbe solo negli anni '80.

IL NOME

Le origini del nome sono ancora incerte.

Per alcuni il nome venne coniato nel 1961, quando il venerdì di merce a buon prezzo scatenò un'ondata di traffico anomala che intasò la città di Philadelphia, la quale divenne "black" a causa del troppo smog causato dalle code delle auto.

Altri invece propongono una lettura "più commerciale": decenni fa, infatti, i registri contabili dei negozi riportavano in rosso i conti negativi, mentre i saldi positivi (quindi con guadagno) venivano trascritti in nero.E in quei venerdì di saldi e merce scontata, i conti erano sempre "in nero"!

Esiste anche una versione più moderna del Black Friday: è il Cyber Monday. Si "celebra" il lunedì successivo al Black Friday, e ne mantiene tutte le caratteristiche, però solo sulla merce venduta online!