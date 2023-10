Che cos’è Hamas?

Stampa

Hamas, acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Movimento di Resistenza Islamica, è un gruppo politico e militare palestinese che è emerso durante la Prima intifada, una rivolta popolare contro l'occupazione israeliana dei territori palestinesi di Cisgiordania e Striscia di Gaza. La Prima intifada, iniziata nel 1987, rappresenta un momento significativo nella storia del conflitto israelo-palestinese. Per saperne di più leggi Israele, le cose da sapere sulla situazione in Palestina

Le origini di Hamas

Il movimento Hamas è stato fondato a Gaza nel 1987 da un imam, lo sceicco Ahmed Yassin, e dal suo braccio destro Abd al-Aziz al-Rantissi, poco dopo l'inizio della Prima Intifada. Il movimento è iniziato come propaggine dei Fratelli Musulmani egiziani e ha creato un’ala militare, le Brigate Izz al-Din al-Qassam, per perseguire la lotta armata contro Israele con l’obiettivo di liberare la Palestina.

La Striscia di Gaza

Hamas è al potere nella Striscia di Gaza dal 2007, dopo aver vinto le elezioni legislative del 2006 e combattuto una breve guerra civile contro le forze del partito avversario Fatah, fedeli al presidente Mahmud Abbas, capo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) e dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), di cui in passato era stato leader Yasser Arafat. Da allora Gaza è sotto il controllo di Hamas, mentre la Cisgiordania è governata dall'Autorità nazionale palestinese.

Quali sono i principi del gruppo palestinese?

Si oppone violentemente agli Accordi di pace di Oslo, negoziati da Israele e dall'Olp a metà degli Anni 90. Sostiene la resistenza armata come mezzo per combattere l'occupazione israeliana e utilizza una combinazione di azioni militari e attività sociali per guadagnare consenso tra la popolazione palestinese. Il movimento è guidato da un'ideologia islamica radicale che sostiene la creazione di uno Stato islamico in Palestina, che includa sia la Cisgiordania sia la Striscia di Gaza, e il rifiuto di riconoscere lo Stato di Israele.

L'Occidente come considera questo movimento?

Questo approccio ha creato tensioni costanti tra Hamas e Israele, portando a cicli di violenza che hanno costretto la comunità internazionale a intervenire ripetutamente per cercare di mediare una soluzione pacifica. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri Paesi occidentali considerano Hamas un'organizzazione terroristica per via dei ripetuti attentati compiuti negli anni contro cittadini israeliani.

Hamas è molte cose: ha un ruolo nell'attività militare…

Hamas opera sia come organizzazione politica che come forza militare. Il suo braccio armato è responsabile di numerosi attacchi terroristici contro obiettivi israeliani. Questi attacchi includono lanci di razzi su città israeliane, attentati suicidi e operazioni di guerriglia. In risposta a queste azioni, Israele ha condotto bombardamenti e operazioni militari nella opera sia come organizzazione politica che come forza militare.Questi attacchi includono lanci di razzi su città israeliane, attentati suicidi e operazioni di guerriglia. In risposta a queste azioni, Israele ha condotto bombardamenti e operazioni militari nella Striscia di Gaza , creando un ciclo incessante di violenza.

….ma si occupa anche di assistenza sociale e servizi

Oltre alle sue attività militari, Hamas svolge un ruolo chiave nella fornitura di servizi sociali alla popolazione di Gaza. Questi includono l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la distribuzione di cibo e la gestione di infrastrutture pubbliche. Tutto questo ha creato consenso tra la maggior parte della popolazione palestinese.

