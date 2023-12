A che cosa serve la bacchetta del direttore d’orchestra?

Stampa

Pixabay

Vi è mai capitato di ascoltare una musica sinfonica (cioè eseguita da una grande orchestra composta da tanti strumenti diversi) e di muovere istintivamente la mano come se impugnaste una bacchetta e foste voi a dare il ritmo a tutto quanto? Ebbene, state imitando un grande direttore d'orchestra, che usa quello strano bastoncino per dirigere i musicisti.

MA A COSA SERVE DAVVERO QUELLA BACCHETTA?

Quel movimento, per noi istintivo è, invece per i direttori d'orchestra frutto di grande lavoro e tante prove. E la bacchetta è proprio quello strumento usato per indicare ai musicisti, attraverso movimenti orizzontali e verticali, il tempo e gli attacchi durante l'esecuzione di un'opera, di un concerto o di un qualsiasi altro pezzo,

Sembra quasi una bacchetta magica...

E in effetti un po' lo è perché tenere insieme tanti musicisti diversi è davvero una magia! La sua forma inoltre è proprio quella di un bastoncino (come quelli che vende Olivander nel fantastico mondo di Harry Potter!) e generalmente è di legno leggero, ma può essere anche di fibra di vetro o di carbonio e la sua lunghezza varia tra i 25 e i 60 centimetri.

Il primato per la più grande bacchetta del mondo è di Kenton J. Hetrick, che il 14 ottobre 2006 diresse la Banda dell'Università di Harvard con una bacchetta lunga 3 metri.