Per lavarti bene le mani ci vogliono acqua calda e sapone: questo lo sai già.

Per essere poi sicuri di lavare via tutti i virus e i batteri bisogna lavarsele per almeno un bel po' di minuti. Per essere precisi, ci vuole il tempo di cantare per due volte Tanti Auguri: lavare, insaponare, sciacquare bene. Poi, asciugare.

Anche così, però, bisogna lavarsi TUTTE le mani: palmi, dorsi, dita, in mezzo alle dita, etc.

LO FAI GIà?

Allora, mettiti alla prova sfidando fratelli, sorelle, amici e parenti in videochat con questo piccolo e divertente esperimento.

Cosa serve

tempere

mani

sacco dello spazzatura grande per coprire il tavolo+

Cosa fare

Versa su una mano un bel po' di tempera e iniziate il conto alla rovescia che da inizio alla sfida

3... 2... 1... VIA!

Fai finta che la tempera sia sapone e inizia a spalmarla su tutte e due le mani, fino ai polsi.

Chi finisce prima grida STOP. Tutti i partecipanti alla challenge SAI LAVARTI LE MANI? devono fermarsi subito.

Chi vince?

Chi avrà le mani più... colorate! Non si dovrà vedere nemmeno un pezzettino di pelle.

Hai vinto? Mandaci il tuo video: lo pubblicheremo sui nostri social!