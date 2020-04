I consigli dei TikToker: Cecilia Cantarano

Stampa

Cecilia Cantarano

Chi è Cecilia Cantarano, TikToker

Ho 19 anni, sono nata a Roma e da sempre adoro l’arte in ogni sua forma: ho studiato canto, recitazione e ho da poco pubblicato il mio primo singolo “Sagapò”.

Se dovessi descrivermi attraverso i miei punti di forza principali, direi autoironia e spontaneità: sono una persona divertente che sa ridere delle situazioni che vive quotidianamente, ma faccio anche ridere quando le racconto.

Canale TikTok: @ceciliacantarano

Creator dal 2018

TikTok per me è un gioco, un passatempo piacevole, un modo per esprimere ciò che ho dentro, che mi permette di parlare di me senza essere giudicata. Cerco di raccontare la mia verità senza tralasciare eventuali ostacoli, e quando vedo che anche altri si rispecchiano nelle mie parole, non mi sento più l’unica ad avere un determinato problema.

La condivisione alleggerisce il peso e diventa una sorta di terapia. Per me poi, continua con la creazione di video che è anche passione e stimolo costante per il mio lato creativo.

I miei contenuti:

Il 99% dei miei contenuti sono comedy, realizzati in poco tempo – di solito per me vige la regola del “buona la prima!”.

L’ispirazione per realizzarli arriva dal mondo attorno a me. Ogni giorno seleziono i momenti più divertenti e li racconto a mio modo.

A volte, le idee mi vengono anche guardando gli oggetti che ho sulla scrivania. Ma oltre al processo creativo, ciò che mi sta più a cuore è che chi mi segue capisca l’importanza delle parole e di quanto esse possano ferire.

Un altro tema per me importante è l’accettazione di sé stessi, essendo molto insicura, non voglio che gli altri soffrano come ho sofferto io durante l’adolescenza.

I miei creator preferiti: Luis Sal e Tommy Cassi

La challenge che preferisco: quella proposta da Fanpage.it, # diconodime

I miei consigli per aspiranti creator:

Essere sé stessi: le persone capiscono quando fingete e quando invece, siete reali. Ecco, siatelo sempre.

Originalità: portare sempre qualcosa di nuovo e mai visto. Vi distinguerà.

Umiltà: perché a nessuno piacciono le persone troppo piene di sé.

Dove sono ora e il futuro:

Il mio 2019 con e su TikTok è stata pura magia, senza ombra di dubbio il miglior anno della mia vita finora. C’è stata anche molta crescita: sebbene sia sempre rimasta la stessa persona autoironica e sorridente, capace di raccontare le mie giornate alle persone che mi seguono, ora ho maggiore consapevolezza delle mie qualità e di come posso continuare a farlo.

Il futuro? Chi vorrà seguirmi, vedrà!