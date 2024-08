Carlotta Gilli: la prima atleta italiana a vincere un oro alle Paralimpiadi 2024, per la seconda volta

Stampa

Getty Images

Lo aveva già fatto a Tokyo 2020 e ora si è ripetuta: Carlotta Gilli è stata la prima italiana a vincere l'oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024, trionfando nei 100 metri farfalla categoria S13. Classe 2001, originaria di Torino, Gilli nuota da quando ha sette anni e si ispira ai suoi due idoli: Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Ha già portato a casa sei medaglie olimpiche e 22 mondiali, di cui 14 d'oro. Insomma, è l'atleta da tenere d'occhio in vasca, così come il resto della squadra di nuoto paralimpico, da molti già definita il fiore all'occhiello della delegazione italiana. D'altronde l'altro oro è arrivato da Francesco Bocciardo che ha vinto i 200 metri stile libero.

La storia di Carlotta Gilli

Carlotta Gilli è nata a Torino il 13 gennaio 2001. Pochi anni più tardi, nel 2008, le viene diagnosticata la malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa genetica. È una patologia rara, che colpisce circa una persona ogni 10.000, e che provoca una perdita progressiva della visione centrale portandoti, in poche parole, a vedere sempre meno nitidamente.

Per questa sindrome ancora non esiste una cura e quando Gilli lo scopre è un po' disorientata. Entrambi i suoi genitori sono medici ed era quindi abituata all'idea che per ogni malattia esistesse la medicina che portava alla guarigione.

Sempre grazie alla sua famiglia, però, scopre il nuoto, uno sport che l'appassiona fin da subito. «Con il passare dei giorni e delle vasche è diventato un vero e proprio amore», racconta. «Lo sport è una filosofia di vita, un modo di vedere le cose che dura tutta la giornata, non solo nelle due o quattro ore di allenamento quotidiane».

La medaglia d'oro a Parigi 2024

Wonder Gilli, questo il suo soprannome, ha vinto la medaglia d'oro nella 100 metri farfalla S13 femminile. L'ultima sigla fa riferimento alla categoria in cui gli atleti paralimpici vengono suddivisi in base alle caratteristiche fisiche, in modo da garantire gare eque. Ha battuto in finale la rivale diretta, la statunitense Grace Nuhfer, segnando un tempo straordinario di 1’03”27.

I record di Carlotta Gilli

Carlotta Gilli detiene tuttora diversi record, sia italiani che mondiali. Nello specifico, sono:

sei record del mondo in vasca lunga

quattro record del mondo in vasca corta

tre record europei in vasca lunga

tre record europei in vasca corta

13 record italiani in vasca lunga

14 record italiani in vasca corta

Questa serie di primati le hanno valso l'entrata nel Guinness World Record a partire dal 2023.

Oltre il nuoto, gli studi di Psicologia

Accanto agli allenamenti, Carlotta Gilli sta portando avanti gli studi in Psicologia e il suo prossimo obiettivo potrebbe essere quello di specializzarsi in Psicologia dello Sport. Ma per il momento assicura che continuerà a nuotare fino a quando riuscirà a farlo. E magari a vincere altre medaglie.

FONTE: Comitato Paralimpico Italiano;