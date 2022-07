Caldo: 7 consigli per sopravvivere all’ondata di calore

Stampa

Che caldo! Le previsioni dicono ancora che le temperature saranno roventi. Che cosa possiamo fare per difenderci da quest'ondata di caldo? Certo, non abbiamo il potere di abbassare la temperatura esterna, ma abbiamo il superpotere di abbassare quella del nostro corpo! Ecco 7 preziosi consigli che puoi mettere in pratica

Bagna il ​​tuo corpo

Mantieni la tua casa il più fresca possibile

Bere tra 2 e 4 litri di acqua al giorno

Preferisci bevande calde come tè o infusi

Mangia frutta e verdura, sono ricche d'acqua.

Tieni fresco il tuo letto

Limita l'uso di apparecchi elettrici

Bagna il ​​tuo corpo

Prendi una spugna e fai delle applicazioni con acqua fredda sul petto, sulla schiena, sulle braccia, sulle gambe e sul viso. L’acqua evaporando riduce il calore corporeo. Oppure, prendi una bacinella, riempila di acqua fredda e immergi i piedi fino alle caviglie. Attraverso la conduzione termica, l'acqua abbassa la nostra temperatura corporea.

Suggerimento:

Se non hai voglia di usare la spugna fai scorrere, ogni tanto, l’acqua fredda sui polsi .

Mantieni la tua casa il più fresca possibile

Apri le finestre e le tapparelle di notte e tienile chiuse di giorno. Se puoi, di notte, appendi un lenzuolo bagnato davanti a una finestra aperta: serve per abbassare la temperatura nella stanza. Se hai un ventilatore, puntalo verso di te per rinfrescarti.

Bevi molto (tra i 2 e i 4 litri di acqua al giorno)

Uno dei principali rischi dovuti a un'ondata di caldo è la disidratazione dovuta propria a un'insufficiente mancanza di acqua. Se ti dimentichi di bere durante il giorno, tieni una bottiglia d'acqua nelle vicinanze in modo da poter continuare a riempire il bicchiere.

Preferisci bevande calde come tè o infusi

No, non è uno scherzo! Bere una bevanda caldaci fa sudare. Ma mentre evapora, l'acqua assorbe energia termica dall'ambiente circostante. L'evaporazione del nostro sudore aiuta così a rinfrescarci.

Attenzione: Evita le bevande ghiacciate

Mangia frutta e verdura, sono ricche d'acqua

I cibi piccanti possono aiutare perché contengono capsaicina, che ci fa sudare. Evita però i cibi ricchi di grassi e troppe proteine, poiché il nostro corpo deve lavorare di più per digerirli. Secondo uno studio di qualche anno fa, condotto dalla dottoressa

Shirley Corriher, i cibi ricchi di grassi e proteine, incluso il gelato, sono molto difficili da digerire.

Rinfresca il tuo letto

In che senso? Beh… puoi congelare la borsa dell'acqua calda. Sì davvero! Riempila di acqua fredda e mettila nel freezer per un'ora circa prima di andare a letto. Poi, prima di andare a dormire ponila sotto le lenzuola per rinfrescare tutto.

Limita l'uso di apparecchi elettrici

Infatti, elettrodomestici come forno, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, computer o lampadine producono tutti calore e… inquinano. Occhio!