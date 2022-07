Calcio: chi ha inventato questo gioco?

Stampa

Getty Images

Sembra che il calcio sia nato in Cina, durante l'XI secolo avanti Cristo, con il nome di Tsu-chu . Era un gioco che prevedeva l'uso di un pallone ripieno di piume o capelli femminili e che doveva essere infilato in porte di bambù usando solo i piedi. Questo sport era considerato un vero e proprio esercizio fisico tanto che, durante la dinastia degli Han, veniva ritenuto un'esercitazione fisica fondamentale! Non si sa se, già in quell'epoca, le squadre avessero delle mascotte , quello che si sa è che in Giappone , circa 600 anni più tardi si cominciò a praticare un gioco simile chiamato Kemari . La maggior differenza con il calcio moderno è che la palla non doveva toccare terra, ed era passata al volo da un giocatore all'altro.

Uno sport molto antico

Come racconta l'Odissea anche nel bacino del Mediterraneo, già attorno al IV secolo avanti Cristo, i bambini greci e romani giocavano con palle di cuoio imbottite di lana e di piccoli semi.

A Roma il gioco veniva chiamato harpastum (dal verbo greco "arpazo" che significa "afferrare") e prevedeva due squadre, un campo rettangolare delimitato e separato da una linea centrale. Vinceva chi riusciva ad appoggiare la palla sulla linea di fondo del campo avversario, usando sia le mani sia i piedi!

Il gioco continuò ad avere successo passando da Roma all'intera Europa. Le sue regole cambiarono nel tempo e, durante il Medioevo, diventò addirittura espressione della rivalità tra villaggi vicini: un po' come avviene oggi con le squadre moderne, che simboleggiano la città che le ospita .

Il calcio in Italia

La città dove il gioco del calcio ebbe il massimo fulgore fu la Firenze del governo dei Medici: il campo di gioco era Piazza Santa Croce e il partito (la squadra) che vinceva si appropriava delle insegne avversarie. Ogni partito era formato da 27 giocatori: 15, divisi in tre gruppi di 5, formavano "la linea degli innanzi" che aveva compiti di attacco; cinque, chiamati "sconciatori", formavano la seconda linea e avevano il compito d'intralciare gli avversari; quattro componevano la terza linea ed erano "i datori innanzi". Essi rilanciavano la palla verso gli innanzi; tre, infine, formavano l'estrema linea dei "datori indietro ", che impedivano agli innanzi avversari di raggiungere con la palla il fondo del campo e fare punto!

La nascita del calcio moderno

Il calcio moderno inizia nel 1857 in Inghilterra , precisamente a Sheffield. Lì venne fondata la prima squadra di calcio al mondo, chiamata Sheffield football club, che disputò la sua prima partita nel campo chiamato Parkfield House . L'anno successivo, nel 1858, furono scritte le regole ufficiali del gioco moderno del calcio , usate ancora oggi, e vennero chiamate Sheffield Rules (Regole di Sheffield).

E voi focusini siete calciatori, tifosi? o entrambe le cose?