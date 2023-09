Bella Storia: sei libri per appassionarsi… alle nostre origini!

Stampa

Non sempre studiare Storia, soprattutto da piccoli, è facilissimo. Ci sono date da memorizzare, nascite di imperi, antiche civiltà, nomi che si confondono e periodi che si accavallano. Per questo Il Battello a Vapore ha pensato a nuovi romanzi per bambine e bambini della scuola primaria che li possano appassionare a questa materia tanto importante: scopriamo insieme Bella Storia!

Sei libri per conoscere la Storia

Leggere un libro è spesso un divertimento, un bel momento per rilassarsi, sognare, fantasticare e andare lontano. Ecco, il senso di Bella Storia è proprio questo, ma mentre si legge… si impara! I libri che compongono questa nuova serie sono a oggi sei: L’Enigma di Domizia di Ave Gagliardi, L’Architetto di Cesare di Annalisa Strada, Il Segreto di Nefertiti di Paolo Colombo e Anna Simioni, Il Ritorno di Achille di Luisa Mattia, Il Ragazzo che sfidò Ramses il Grande di Christian Jacq e Il Bambino di Itaca di Daniela Morelli. Vediamoli insieme!

A spasso per l’Antico Egitto

Al Museo Egizio del Cairo stanno succedendo fatti strani e misteriosi: spariscono ricercatori e papiri, delle ombre si aggirano per le sale… Ne Il Segreto di Nefertiti, di Paolo Colombo e Anna Simioni, Aziz e Patrick si mettono a indagare, ma tutti gli indizi conducono nello stesso posto: la tomba introvabile della regina Nefertiti!

In Il Ragazzo che sfidò Ramses il Grande, di Christian Jacq, Kamosé, scacciato insieme ai suoi genitori dalle loro terre di origine, cerca giustizia: nonostante gli ostacoli, riesce a diventare scriba e, grazie alla sua innamorata Nofret, a incontrare Ramses il Grande.

Per imparare tutto sugli Antichi Romani

L’Enigma di Domizia, di Ave Gagliardi, racconta la storia di Domizia, figlia di un alto funzionario romano che viene ingiustamente accusato di congiura. Coi suoi amici dovrà riuscire a trovare la verità tra le strade della Roma dell’epoca.

L’Architetto di Cesare, di Annalisa Strada, narra invece di Difilo, che sogna di guadagnarsi la stima del padre, un soldato dell’esercito di Cesare. Ma invece di essere un grande guerriero, Difilo è “solo” un grande costruttore. Dote che si rivelerà molto utile…

Appassionarsi ai Greci

Come studiare la battaglia di Troia? Leggendo Il Ritorno di Achille di Luisa Mattia! Nel libro, Achille viene colpito a morte durante la battaglia, ma la madre non si rassegna e chiede a Zeus di riportarlo in vita. E anche se non potrà più combattere, ci sarà qualcuno pronto a prendere il suo posto.

Odisseo è il protagonista di Il Bambino di Itaca, di Daniela Morelli: col suo cane Argo esplora il mare, le grotte e le selve misteriose e non ha voglia di esercitarsi per diventare un guerriero. Ma per prendere il posto del padre e diventare Re di Itaca, sarà costretto a gareggiare contro altri giovani.

Perché leggere i libri di Bella Storia

I volumi di Bella Storia sono adatti a partire dai nove anni, in particolare in quarta e quinta elementare, per affiancare in maniera divertente e appassionante lo studio in classe delle civiltà antiche. Per rendere la Storia una materia che… non si vede l’ora di studiare!