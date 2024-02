Stampa

Se non conosci ancora il piccolo Nicolas è arrivato il momento di rimediare: il 15 febbraio esce infatti nei cinema italiani Le avventure del piccolo Nicolas, di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, un film delicato e divertente da non perdere assolutamente! Se invece lo conosci già, buona notizia: potrai immergerti nel mondo di questo simpatico ragazzino comodamente seduto in poltrona!

Le avventure del piccolo Nicolas arrivano al cinema

Per chi non lo sapesse, Nicolas è un bambino vivace e dal cuore grande. Grazie alla sua curiosità riesce a trasformare tutto ciò che vive in un’avventura rendendone tutti partecipi: in famiglia, a scuola, quando gioca, in vacanza…

Nella trasposizione sul grande schermo, Nicolas prende vita dalla penna dei suoi creatori, che si chiedono come dev’essere questo bambino, chi saranno i suoi amici e quali avventure vivrà. Il personaggio del piccolo Nicolas (da leggere alla francese, ovviamente: Nicolà) è nato tantissimi anni fa, nel 1956: a disegnarlo è stato Jean-Jacques Sempé mentre a dargli la parola è stato René Goscinny. All’epoca Nicolas era un bambino degli Anni Sessanta che raccontava l’infanzia, i suoi divertimenti, le relazioni coi grandi e tutto quello che può accadere intorno a un bambino. Il tutto condito da tanto senso dell’umorismo.

Oggi le avventure di Nicolas restano le stesse : i giochi con gli amici, quella bambina tanto carina, un maestro severo o ancora gli scherzetti agli insegnanti. Insomma, tutto quello che rende felice l’infanzia e che ce la farà ricordare per sempre con tanta nostalgia!

Le avventure del piccolo Nicolas è un film per tutta la famiglia e sarà nelle sale italiane a partire dal 15 febbraio 2024.