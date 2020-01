Arte e gelo: lo spettacolare Festival di Ghiaccio di Harbin

Stampa

Ogni inverno dal 1984 la città di Harbin (collocata nella provincia orientale cinese del Heilongjiang) si trasforma in un mondo magico che sembra uscito direttamente dal film Frozen!

Ogni gennaio nel nord della Cina, quasi al confine con la Siberia, milioni e milioni di visitatori accorrono al Festival di sculture di neve e ghiaccio di Harbin, il mega-evento durante il quale viene realizzata una vera e propria città di ghiaccio che renderebbe orgogliosa Elsa di Frozen.

STORIA DEL FESTIVAL

Benché già nel 1963 si registrasse sul territorio un evento simile con lanterne di ghiaccio e spettacoli, è dal 1985 che l'Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival ha iniziato a costruirsi la fama che oggi lo porta ad essere uno degli eventi a tema "glaciale" più affascinanti e visitati al mondo.

All'inizio il festival cominciava il 5 gennaio e terminava alla fine del mese ma ora, visto il grande appeal per i turisti di tutto il mondo, si tende ad andare avanti fino a febbraio, quando le temperature cominciano ad alzarsi - si fa per dire, visto che la temperatura media in estate si aggira comunque sotto lo 0°C! - e a "scongelare" le opere d'arte.

LA CITTÀ TRASPARENTE

Ad Harbin tutti gli anni accorrono i migliori artisti del settore per modellare ed erigere sculture gigantesche che riproducono in ogni particolare l'aspetto di un'autentica metropoli composta di ghiaccio e neve. I meravigliosi giochi di luce poi completano la magia!

Ufficialmente il festival si conclude dopo un mese, ma in realtà la manifestazione dura fino a quando le condizioni meteo lo permettono: è infatti l’arrivo della primavera, e del conseguente innalzamento delle temperature, a sancire lo sciogliersi delle sculture che attirano ogni anno circa un milione di turisti.