Antilai Sandrini: chi è la campionessa di break dance che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi 2024

Il suo è un nome unico, inventato da uno scrittore amico di famiglia e significa "figlia del vento". Antilai Sandrini, classe 1997, è la campionessa italiana di break dance che rappresenterà il nostro Paese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo nome di battaglia è Bgirl Anti (gli atleti uomini sono i Bboys) e scenderà in pista la prima volta il 9 agosto alle 16:00 per le qualificazioni alla fase finale. L'altra italiana, Bgirl Alessandrina (ovvero Alessandra Chillemi), purtroppo ha mancato l'obiettivo per un pelo e non sarà presente ai Giochi.

Questo è il primo anno che la break dance, o breaking, viene inclusa tra le discipline olimpiche nel tentativo di aprire la manifestazione ai nuovi sport, più apprezzati dai più giovani. Già a Tokyo 2020, se ti ricordi, avevano fatto il loro debutto lo skateboard, l'arrampicata sportiva e il surf.

Le origini di Antilai Sandrini

Antilai Sandrini è nata a Livorno, ma si allena a Pordenone da quando ha 13 anni. La passione per la breaking è nata guardando il papà deejay improvvisare alcuni passi durante una delle sue serate. Quando ha iniziato, non c'erano molte donne che praticavano quello sport e non esisteva nemmeno la categoria femminile, istituita solo qualche anno più tardi. Era insomma ancora tutto da costruire.

«A me piace poter dire che adesso le donne potrebbero benissimo gareggiare contro gli uomini senza problemi e avere un bello scambio durante la battle. Questo è il cambiamento più grande che ho visto nelle competizioni», ha raccontato in un'intervista per il sito ufficiale delle Olimpiadi.

Ma la break dance non era l'unico sport che le interessava. Il suo stile è contaminato da discipline diverse che continua a praticare. Tra queste il wushu, un'arte marziale cinese da cui "ruba" le mosse per inserirle nelle sue coreografie. Nel suo passato poi ci sono anche la ginnastica artistica, che ha praticato per 10 anni a livello agonistico, e il cheerleading. La prima l'ha aiutata ad apprendere alcuni aspetti tecnici che ancora sfrutta, mentre il secondo le ha insegnato l'importanza della squadra e a divertirsi anche mentre si sta allenando o sta affrontando una gara.

Le sue vittorie

La vittoria più importante per Bgirl Anti arriva nel 2021 al Red Bull BC One Italy, il campionato italiano di break dance. È la svolta che mostra con chiarezza quale sia la sua strada, nonché la porta d'ingresso per il sogno olimpico. Ha già calcato i palchi di tutto il mondo ed è stata prima nel ranking per le qualificazioni ai Giochi, obiettivo che ha centrato il 23 giugno scorso a Budapest.

Per il wushu è stata invece campionessa italiana e si è qualificata seconda ai Giochi del Mediterraneo 2019.

Il suo stile

Antilai Sandrini si ispira soprattutto a Mr. Wiggles, uno storico ballerino di breaking americano. Inoltre, si allena sempre con la sua crew, i Rocking Sample, formata da insegnanti uomini che le trasmettono non solo i passi ma anche la cultura.

Proprio la cultura dietro alla break dance è un aspetto importante per Sandrini. «Sto cercando di fare una cosa: studiare quanto più possibile le radici del breaking, la sua storia, la sua cultura in sé, e portare tutto ciò in un ambiente che è più commerciale, dove viene quasi messa da parte la cultura per dare più spazio a mosse e aspetti più superficiali, che vengono messi in risalto», ha infatti spiegato.

Cultura, in questo sport, significa anche sana competizione. Sfidarsi all'ultimo sangue sulla pista e poi conoscersi e scambiarsi consigli subito dopo la fine della gara. Attraverso i social, Bgirl Anti cerca di mostrare tutto questo universo complesso e ricchissimo. In attesa di partire per Parigi!

FONTI: Olympics.com; CONI;