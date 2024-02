Annalisa al terzo posto a Sanremo 2024

Stampa

Annalisa è nata a Savona ma cresciuta in Val Bormida, ha 38 anni e già una lunga carriera musicale alle spalle.

Si è classificata al terzo posto del Festival di Sanremo con il brano Sinceramente.

Laureata in Fisica, arriva al successo con il talent “Amici”

Laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino nel 2009, il suo cammino nel mondo della musica è iniziato a soli 8 anni con lo studio della chitarra classica e, successivamente, del flauto traverso e del pianoforte. Nel canto, a partire dai suoi 14 anni di età, la sua istruttrice è stata l’artista jazz Danila Satragno, con cui in seguito avrebbe collaborato. A soli 16 anni ha partecipato come cantante allo spettacolo “Luci in sala” e ha vinto alcuni concorsi letterari.

Dal 2004 al 2006 è stata corista dell’orchestra “Bruni” di Cuneo e ha registrato alcuni brani jazz insieme al bassista e contrabbassista Dino Cerruti, partecipando anche ad Arezzo Wave. Nel 2006 ha pubblicato un album dance sotto lo pseudonimo di Isà e poco dopo è diventata leader del gruppo rock alternativo “Malvasia”, il cui nome si trasformò, dopo il suo ingresso, in “LeNoire”. Nel 2010 è arrivata la celebrità con la sua partecipazione ad “Amici”, talent in cui giunse seconda e vinse il “Premio della critica”.

Sei album e una canzone nello spazio!

Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album (ne pubblicherà altri cinque, fino ad oggi) dal titolo “Nali” con l’etichetta Warner Music, che ottenne un disco di platino per aver venduto oltre 80.000 copie. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo, arrivando nona con “Scintille”. Arriva quarta, sempre a Sanremo, nel 2015 con il brano “Una finestra tra le stelle”, che viene scelto dall’astronauta Samantha Cristoforetti come dodicesima canzone italiana a risuonare nello spazio.

Tv, moda e cinema oltre alla musica e tanti premi

Sono sei, come dicevamo, gli album pubblicati fino ad oggi, e tutti hanno ottenuto un grande successo. Ma non c’è stata in questi anni solo la musica, per Annalisa. Notata per la sua bellezza, è stata il volto e il corpo di diversi noti brand del mondo della moda. Ha condotto il programma di divulgazione scientifica “Tutta colpa di…” dal 2015 al 2019 su Italia 1, sfruttando le sue conoscenze che le sono valse la laurea in Fisica. Oltre a ciò, ha recitato anche in alcuni film.

È la seconda volta che giunge al terzo posto al Festival di Sanremo: la prima fu nel 2018 con il brano “Il mondo prima di te”. Si è sposata nel 2023 con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere.

Nella sua carriera ha venduto oltre tre milioni di copie dei suoi dischi ed ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, tra cui un Mtv Europe Music Award, cinque Music Award, un Premio Lunezia e molti altri. Nel 2023 la rivista italiana Forbes l’ha inserita tra le cento donne di successo in Italia.

