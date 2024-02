Angelina Mango, chi è la cantante che ha trionfato al Festival di Sanremo

Stampa

L’avrete vista in tanti sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo che si è appena concluso, mentre cantava il suo brano dal titolo “La noia” (scritto con Madame e Dardust), risultato vincitore della più famosa kermesse dedicata alla canzone italiana. Un concentrato di energia e di emozioni, che esprime attraverso il corpo, il ballo e una voce veramente bella e potente, hanno conquistato il pubblico italiano e le hanno permesso di trionfare al Festival, dove ha vinto anche il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa per il valore del canto e della composizione musicale, e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Angelina Mango è figlia d’arte, è nata a Maratea e ha un fratello batterista

Angelina Mango è figlia d’arte: suo padre era Pino Mango (conosciuto semplicemente come Mango), una delle voci più belle della storia della musica italiana, morto sul palco per un malore durante un concerto nel 2014, quando Angelina aveva 13 anni. Sua madre è Laura Valente (nome d’arte di Laura Bortolotti), ex cantante del gruppo Matia Bazar dal 1990 al 1998 e in precedenza corista proprio di Mango, che diventò suo compagno e poi marito. Angelina è nata a Maratea, un piccolo comune sul mar Tirreno in provincia di Potenza, in Basilicata, il 10 aprile 2001, ed è cresciuta a Lagonegro, a poca distanza da Maratea. Suo fratello Filippo, che ha 28 anni, è un batterista. In un’intervista, Angelina ha detto che “è grazie a lui se faccio musica, finiamo di pranzare e suoniamo o ascoltiamo qualcosa”.

Cosa ha fatto prima del Festival di Sanremo?

La vincitrice del 74° Festival di Sanremo non era esattamente una sconosciuta prima di questi ultimi giorni. Iniziò con la musica già nel 2014 cantando nel brano di suo padre Mango dal titolo “Get back”. Dopo la morte del padre, si trasferì con la famiglia a Milano e fondò nel 2016 un gruppo di cui lei era la cantante e il fratello il batterista. Dopo qualche anno di gavetta suonando in tanti locali, nel 2023 è arrivata la popolarità con la partecipazione al talent show “Amici”, arrivando seconda e vincendo nella categoria “canto”.

Ma ad ancor prima di “Amici” risale il suo primo singolo, “Va tutto bene”, del 2020; inoltre, nel 2021 ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Monolocale” e nel 2022, ha partecipato al famoso concerto del Primo Maggio a Roma. Uno dei suoi singoli, dal titolo “Walkman”, è stato prodotto da Tiziano Ferro. Nel maggio del 2023 ha pubblicato il brano “Ci pensiamo domani” (parte dell’EP dal titolo “Voglia di vivere” con cui ha ottenuto il disco d’oro), che ha vinto il prestigioso Premio Lunezia per il suo valore musicale e letterario. Ha già alle spalle un tour nelle principali città italiane che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

