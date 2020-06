Amici Animali: arriva il podcast che ci fa conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe

Stampa

MyLav/Amici Animali

Da un'idea di MyLav, il laboratorio di analisi veterinarie e consulenza “all inclusive” per i medici veterinari, ecco la prima stagione del podcast “Amici Animali”, un divertente viaggio in otto puntate dedicato agli animali e che permetterà agli ascoltatori, grandi e piccini, di conoscere da vicino mondo dei nostri amici a quattro zampe e il profondo legame che sono in grado d'instaurare con la loro famiglia umana.

TRA RACCONTO E INFORMAZIONE

“Amici Animali” si può trovare online su diverse piattaforme di streaming (Spotify, ApplePodcast, Spreaker ecc...) e rappresenta un modo nuovo per raccontare fatti e curiosità sugli animali domestici affiancando un'informazione affidabile per la cura dei nostri pet. Il podcast è infatti ricco di approfondimenti e consigli pratici spiegati direttamente dai migliori veterinari e professionisti del settore.

A caratterizzare questa prima serie di podcast sono in particolare due rubriche fisse: “Versi Diversi”, un gioco in cui l'ascoltatore deve indovinare il verso di una specie animale e la cui soluzione è svelata nella puntata successiva e “Vita da Veterinario” per scoprire non solo gli animali, ma anche il lato umano dei medici veterinari, attraverso interviste con importanti professionisti, consulenti MyLav, che raccontano la bellezza di una professione molto difficile, ma ricca di passione ed amore per gli animali.

Nelle differenti puntate è poi possibile ascoltare quali elementi abbiamo in comune con il mondo animale: dai sogni alla depressione, per arrivare a scoprire perché ci piacciono così tanto i cuccioli; grazie all'intervento di un medico veterinario vengono svelati i segreti della comunicazione umana e quella animale, con qualche consiglio su come annunciare al nostro cane l'arrivo di un figlio. All'interno del podcast, infine, viene affrontato anche il tema delle norme e delle leggi in vigore nel nostro Paese in merito agli animali domestici ed esotici, chiarendo oltre tutto le regole del legame con i nostri compagni di vita.

Insomma, uno sguardo a 360° per diventare ancora più informati e consapevoli riguardo al mondo di queste meravigliose creature che rendono più belle le nostre giornate!