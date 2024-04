Alfieri della Repubblica 2024: il Presidente Mattarella nomina 29 nuovi giovani

Stampa

Anche quest'anno il Presidente Sergio Mattarella ha nominato gli Alfieri della Repubblica. Solidarietà per l’ambiente e per la cultura è il tema prevalente che ha ispirato la scelta dei 29 giovani Alfieri: il più giovane ha nove anni e il più grande ne compirà 20 a luglio. Scopriamo insieme chi sono le ragazze e i ragazzi che hanno ricevuto l'Attestato d' Onore.

Che cos'è l’Attestato d'Onore

La Presidenza della Repubblica ha istituito dal 2010 un Attestato d’Onore per premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

L’Attestato attribuisce il titolo di “Alfiere della Repubblica” ed è riservato ai giovani fino ai 18 anni. Viene concesso ai cittadini italiani, anche residenti all’estero e ai cittadini stranieri residenti, che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni.

L’Attestato è conferito dal Presidente della Repubblica, in un numero massimo di 30 ogni anno, su proposta del Segretario Generale sentita l’apposita Commissione valutativa.

Come si fa per candidarsi?

Le candidature degli “Alfieri della Repubblica” possono essere inviate alla Presidenza della Repubblica da cittadini, associazioni, enti e Istituzioni, attraverso questo modulo. Il modulo non dovrà essere stampato e compilato informaticamente in ogni sua parte, salvato come file PDF ed inviato come allegato alla casella email: candidaturealfieri@quirinale.it

Chi sono gli Alfieri della Repubblica 2024

Gli Alfieri della Repubblica 2024 sono 15 maschi e 14 femmine. Ognuno di loro si è distinto per il grande altruismo, nella nota rilasciata dal Quirinale, si legge “Le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il nostro territorio, in particolare la Romagna e la Toscana, hanno portato alla luce ancora una volta l’altruismo, la generosità e il senso di comunità di tanti giovani. Gli Attestati valorizzano le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un “ponte” per ridurre le disuguaglianze. I casi scelti non costituiscono tuttavia esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell’importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali. Ai riconoscimenti orientati al tema annuale, si affiancano Attestati d’onore relativi ad atti compiuti con particolare coraggio e a gesti di amicizia emblematici”.

Ecco chi sono e le motivazioni dei nuovi Alfieri della Repubblica