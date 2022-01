Alessandro Del Piero superstar: intervista esclusiva all’ex-calciatore della Juventus

Stampa

Alessandro Del Piero definisce così la sua passione per quello che è diventato il suo lavoro: «Non avrei mai voluto smettere di giocare a calcio. Mai. A me non interessava quando, dove, con chi o contro chi: io chiedevo solo di poter avere un pallone tra i piedi. E mi sentivo il più felice del mondo». E Alessandro Del Piero ama così tanto il calcio che, assieme al giornalista Carlo Cattaneo, ha scritto il libro ManuAlex - tutto il bello del calcio (Rizzoli, 19 €) in cui racconta chi sono i grandi campioni e le squadre più forti della storia, gli allenatori che hanno cambiato il modo di giocare a pallone e i gol più spettacolari, per non tralasciare le esultanze più strane o perché si gioca in undici… Ma non mancano anche tante informazioni storiche, scientifiche, record…

Noi di Focus Junior assieme ai nostri junior reporter abbiamo intervistato Alessandro Del Piero, online perché vive a Los Angeles, negli Stati Uniti, ecco la video intervista.