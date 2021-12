64° Zecchino d’oro: ecco il vincitore

Stampa

Zecchino d'oro (Rai)

Diciassette giovanissimi cantanti, quattordici brani finalisti provenienti da nove regioni d'Italia, tantissimi sketch divertenti e un solo vincitore. Si è conclusa domenica 5 dicembre la 64esima edizione dello Zecchino d'oro, il più importanti evento musicale dedicati all'infanzia, che quest'anno vantava nomi eccellenti tra gli autori delle varie canzoni.

L'ultimo capitolo dell'edizione sotto la direzione artistica di Carlo Conti è stato infatti un vero successo, sia per la qualità delle opere proposte, sia per la varietà dei generi (dal trap al raeggeton), sia per i temi toccati, che hanno svariato dall'ecologia alla disabilità, passando per la famiglia e i sempre presenti animali.

Ma chi ha vinto?

A trionfare nei cuori della giuria composta dai bambini, i conduttori Francesca Fialdini, Paolo Conticini e i special guest Cristina D’Avena, Elettra Lamborghini e Orietta Berti, è stato Superbabbo, il brano interpretato da Zoe Adamelli - nove anni di Tavarnuzze di Impruneta (FI) -scritto e arrangiato da Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio. La canzone, dedicata alla figura paterna, ha superato Ci sarà un po’ di voi (secondo posto) cantata da Veronica Marchesi e scritta da Claudio Baglioni e Potevo nascere gattino di Lodovico Saccol (terzo posto).

MUSICA E BUON CUORE

Anche quest'anno tra le missioni dello lo Zecchino d'oro non c'erano solo musiche e intrattenimento ma anche la solidarietà. Partner della kermesse è stata infatti l’Operazione Pane, l'iniziativa dei frate francescani dell'Antognano di Bologna che da anni supporta 17 mense per i bisognosi in Italia e una in Siria, ad Aleppo.

Per sostenere quest'opera benefica c'è tempo fino al 19 dicembre per inviare un sms o chiamare telefonicamente da rete fissa il numero solidale 45588 è possibile per donare un pasto a chi non ha da mangiare nemmeno n questo periodo di Feste.

Ascolta il brano vincitore!

“SUPERBABBO” (Testo e Musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);