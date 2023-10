6 ottobre: buon World Smile Day

Stampa

Pixabay

Hai già sorriso oggi? Nooooo? Male male! Perché bisognerebbe sorridere sempre, ogni giorno! Anche se non ci sono giornate che ce lo ricordano...

Il primo venerdì di ottobre (che nel 2023 è venerdì 6) è il World Smile Day, la giornata mondiale del sorriso, un evento nato proprio per ricordare che sorridere fa bene: a noi, agli altri che lo ricevono, alla nostra salute... a tutti, proprio tutti! Allora perché essere avari di sorrisi? Sorridiamo!

UNA FESTA DI PURA GIOIA

Il World Smile Day è un'occasione per ricordare i benefici che il sorriso ci apporta. E ha l'intenzione di incoraggiare atti gentili e sorrisi gratuiti.

La ricorrenza nacque nel 1999 per volere di Harvey Ball, artista pubblicitario e ideatore del celebre "Smile" giallo del 1963. L'americano era davvero convinto che ognuno dovrebbe dedicare almeno un giorno dell'anno a sorridere, tanto che non impose mai il copyright - cioè i diritti d'autore - sulla sua creazione. Cosi ora tutti possono diffondere il sorrisone della faccina gialla senza dover pagare nulla!

Il motto di Ball e dell'intera giornata infatti è: Do an act of kindness. Help one person smile, "fai un gesto gentile. Aiuta una persona a sorridere!"

PERCHÈ SORRIDERE?

Tirare fuori un bel sorriso è un gesto che non costa nulla e rende più bello ciò che ci circonda. Ma se questo non vi basta, sappiate che sorridere ci fa bene sotto molteplici punti di vista.

Perché è un antidolorifco naturale: ridere e sorridere rilascia endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che leniscono il dolore e ci fanno sentire più appagato. Quando siete tristi, provate a sorridere per qualche secondo, anche se non avete motivi per farlo. Vi accorgerete che in pochi istanti il vostro umore migliorerà un po'!

Aiuta il sistema immunitario: più o meno per le stesse ragioni sorridere ci rende più rilassati e ciò aiuta il nostro corpo a reagire di fronte alle minacce dell'organismo.

Migliora la circolazione del sangue: le risate aumentano la frequenza cardiaca e, subito dopo, rilassa i muscoli. Ciò fa bene al nostro cuore!

Ci fa lavorare meglio: avete mai notato che quando iniziate a studiare allegri, magari con un sorriso stampato in faccia, i compiti vengono svolti prima e meglio? Sorridere infatti ci indirizza verso l'atteggiamento giusto per aumentare la produttività.

Ci rende piacevoli: una persona che sorride ispira fiducia e complicità. Un musone invece è spesso solo proprio perché a noi, per natura, piace stare con gente gioiosa!

