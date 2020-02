Il 17 febbraio è la giornata del gatto

Stampa

E così anche in questo 2020 è in arrivo la giornata del gatto! È una festa importante che non può passare sotto silenzio, perché celebra in tutta Italia uno dei compagni pelosi più presenti nelle nostre case.

LE ORIGINI

Nel 1990 una rivista chiamata Tuttogatto (ma dai??!!) decise di istituire la giornata nazionale del gatto. Fu un successo straordinario che continua ancora oggi.

Ma perché proprio a febbraio?

Semplice: la tradizione dice che il mese di febbraio è il mese dei gatti e delle streghe. Il giorno 17, poi, da sempre viene ritenuto giorno sfortunato e anche i mici, nei secoli passati, erano ingiustamente ritenuti portatori di sventura.

Le superstizioni sui gatti sono una bella serie di sciocchezze , non vi pare? Oggi, per fortuna, i nostri amici pelosi non sono più scansati come portasfortuna (nemmeno i gatti neri, eh!) e così possiamo omaggiarli come meritano!

Per tutti questi motivi, con un po' di spirito di rivalsa, si è deciso di scegliere la data più sfortunata ed il mese dedicato ai felini per istituire la giornata del gatto. Inoltre, guarda un po', il numero "17" può valere anche come "una vita per sette", dato che in passato si diceva che i gatti avessero sette vite!

Attenzione però, il 17 febbraio si festeggia in Italia: la Giornata Internazionale del Gatto, con risonanza globale, cade infatti l'8 agosto.

Evviva i gatti!

