13 curiosità su venerdì 13

Che facciamo quando il 13 del mese cade di venerdì? Ci chiudiamo in casa tutto il giorno? Andiamo alla ricerca disperata di quadrifogli? Tranquilli, è solo un giorno come un altro. Ma... perché si pensa che il giorno venerdì 13 possa portare tanta sfortuna?

Abbiamo raccolto un po' di curiosità su questa giornata un po' particolare...

1 - Da dove nasce la sfortuna del venerdì 13?

Questo giorno è la combinazione di due elementi infausti: il giorno in cui fu crocifisso Gesù (un venerdì) e il numero dei commensali dell’ultima cena (tredici) .

2 - Caro piano numero 13

Le navi da crociera non hanno il piano numero 13. E in America neppure alcuni hotel e grattacieli...

Si passa direttamente dal 12esimo al 14esimo piano.

3 - E in aereo? Pure!

Lo sapevi che sugli aerei di Alitalia non esistono i posti 13 e 17? Anche altre compagnie non vogliono avere il numero 13 a bordo. Fifoni, vero?

4 - Una paura greca...

Triskaidekaphobia o triscaidecafobia (dal greco treiskaídeka, "tredici" e phóbos, "paura") è il nome dato alla paura irragionevole del numero 13.

5 - Ma in quanti hanno paura?

Secondo lo Stress Menagment Center and Phobia Institute in Asheville, NC, negli USA, in Nord America si stima che hanno paura del venerdì 13 dai 17 ai 21 milioni di persone. Tantissime!

6 - Noi un po' meno

In effetti è stata la globalizzazione a portare anche in Italia la paura del venerdì 13. Tradizionalmente gli italiani temono il venerdì 17, non il 13!

7 - Questione di 31... e 13!

Se un mese con 31 giorni ha un martedì 13, nel mese successivo ci sarà un venerdì 13.

8 - Spagna e Grecia? E' martedì 13

Paese che vai, superstizione che trovi. In alcuni Paesi come la Spagna e la Grecia fa più paura il martedì 13. Ma perché proprio il martedì? Perché il nome del giorno deriva da Marte, il dio della guerra per i Romani...

9 - Nel 2021? Solo uno

Nel 2021 ci sarà un solo venerdì 13, ad agosto.

10 - E gli Assiro-Babilonesi...

Per gli Assiro-Babilonesi il 12 era un numero sacro perché facilmente divisibile. Proprio il fatto che il 13 viene dopo il 12 avrebbe attribuito a questo numero la fama di portasfortuna.

12 - Nella cultura scandinava c'erano 12 semidei...

Le origini della "sfiga" potrebbero anche risalire alla mitologia scandinava: c’erano 12 semidei e poi arrivò il tredicesimo, Loki. Ma era crudele con gli uomini. Per questo motivo in quelle terre il 13 porta sfortuna.

13 - Il frutto proibito? Lo mangio di venerdì

Lo sapete che secondo alcuni studiosi Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito proprio di venerdì? E il diluvio universale iniziò in questo giorno?

Buon venerdì 13 a tutti!