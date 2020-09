10 libri consigliati per l’inizio del nuovo anno scolastico

Stampa

Emma e Dario trovano fiducia in se stessi

Per molti la scuola è già iniziata per altri ancora qualche giorno e poi si ricomincia l'anno pieni di impegni.

Ecco una selezione di libri che possono rendere meno pesante l'anno scolastico. Per esempio, capita che per alcuni studenti l'inizio della scuola porti con sé un po' d'ansia e paura, che cosa fare?

Potete leggere la serie dei quattro libri scritti da Stefania Andreoli, psicoterapeuta, che attraverso Emma e Dario, i protagonisti delle storie, affronta e spiega l'ansia, la creatività, i pregiudizi e la fiducia. E grazie a tanti giochi ed esercizi, scoprirai che fare errori è normale, e che anche gli sbagli possono renderci felici! Emma e Dario incontrano l'ansia; Emma e Dario scoprono la creatività; Emma e Dario affrontano i pregiudizi; Emma e Dario trovano fiducia in se stessi (Fabbri Editore - Età di lettura: da 8 anni).

La matematica e la geometria vi fanno paura? Con tutte quelle regole e quelle formule, si trasformano in un vero e proprio incubo! Ma chi anche la materia più mostruosa può diventare divertente. Come? grazie al libro di Lorenzo Baglioni, Matematica da paura (Mondadori) con accuratezza e divertimento aiutano ad affrontare col sorriso le numerose difficoltà che si incontrano quando si ha a che fare con formule e calcoli!

Ma anche la scienza! La scrittrice Sara Rattaro nel libro La formula segreta. il fantasma di un genio del Novecento

(Mondadori) che attraverso Matteo un ragazzino appassionato di scienza, a una conferenza sente il padre pronunciare il nome di Ettore Majorana, geniale fisico italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi, scomparso misteriosamente. Matteo incuriosito...

Giocare a Nascondino, a Mosca Cieca, a Rubabandiera, a Calcio e a Bocce stando a un metro di distanza, come si fa? Basta giocare con regole nuove, come ci suggeriscono Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia in Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza (Mondadori).

E, se siete amanti di intrighi, indagini e inseguimenti mozzafiato, con questo romanzo iniziano le avventure di un’eroina intelligente e caparbia, capace di farla sotto il naso del famoso fratello Sherlock Holmes non perdete il libro Enola Holmes. Il caso del marchese scomparso (De Agostini)