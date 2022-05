I 10 hamburger più strani che devi assaggiare (se hai coraggio)

Stampa

Quando si parla di hamburger la fantasia non ha limiti. C’è chi lo preferisce al sushi, chi con tutti gli ingredienti che iniziano con ogni lettera dell’alfabeto e chi alcolico... Il panino più amato e famoso al mondo ha anche una giornata, il 28 maggio, che lo celebra. E allora, in onore del World Burger Day sei pronto ad assaggiare uno gusto insolito?

Ketchup e patatine fritte... che banalità

Hamburger e patatine fritte con aggiunta di ketchup e maionese, un classico, ma anche un po’ banale. Per celebrare degnamente il World Burger Day non ti resta che aggiungere un pizzico di fantasia - e di coraggio - per gustarne alcuni ripieni di ingredienti stravaganti. Noi di Focus Junior abbiamo setacciato il mondo, alla ricerca degli hamburger più strani che sicuramente non ti sarà facile trovare nel fast food sotto casa.

L'hamburger Golden Boy

Lo puoi gustare nel ristorante olandese De Daltons e, a oggi, è l'hamburger più costoso del mondo... Il prezzo? La modica, si fa per dire, cifra di 5.000 euro.

Perché è così costoso? Il Golden Boy viene servito sotto una campana di vetro in cui all'interno c'è una nuvola di fumo al whisky Macallan e farcito con ingredienti di prima qualità come il manzo Wagyu , il granchio reale, il caviale beluga, il jamon iberico vintage, la maionese all'uovo d'anatra affumicata, il tartufo bianco, la salsa barbecue al caffè Kopi Luwak, sottaceto pomodoro macerato nel tè matcha giapponese e il pane è preparato con lo champagne Dom Pérignon e ricoperto da una foglia d'oro. Una buona ragione per... leccarsi per bene le dita!

Hamburger di sushi

Questa è una delle combinazioni di cibo più strane che siano mai state inventate. Sono due piatti che provengono da diversi continenti e possiedono gusti forti e distinti. È sicuramente un abbinamento piuttosto strano e che deve la sua fama a un post pubblicato su Instagram nel 2016. Ma il primo sushi burger è stato servito negli anni '80 in una catena di fast food giapponese chiamata MOS. Il pane è fatto con farina di riso, orzo e miglio.

Hamburger di panini all'avocado

Gli avocado sono una scelta poco pratica per i panini per hamburger. Sono più alti che larghi, quindi puoi immaginare quanto sia difficile mangiare un hamburger realizzato con loro. Inoltre hanno la particolare forma a cupola, quindi è quasi impossibile prenderlo con le mani e morderlo come un classico panino. Un trucco? Usa coltello e forchetta.

Burger all'alfabeto

Nick Chipman di Dude Foods ha inventato questo bizzarro hamburger che ha gli ingredienti più strani: ognuno inizia con una lettera diversa dell'alfabeto. L'Alphabet Sandwich è molto alto: addirittura 26 condimenti! Come si fa ad addentarlo?

Ecco gli ingredienti:

Avocado

Bacon

Cheese

Doritos

Egg

Fish Sticks

Garlic Bread

Ham

Italian Sausage Patty

Jalapeño Peppers

Krispy Kreme Doughnut

Lettuce

Macaroni and Cheese

Noodles

Onion Rings

Pepperoni

Queso Blanco Dip

Ramen Noodles

Spinach

Turkey Burger

Usinger’s Bratwurst

Veal Parmesan

Waffle

Xylocarp (cocco)

Yams

Zucchini

Hamburger di ramen

Gli hamburger Ramen girano sui social media da qualche anno, ma è stato inventato da Keizo Shimamoto nel 2013. Lo chef giapponese-americano ha anche recitato in Ramen Dreams, un film documentario in cui prova diversi tipi di ramen provenienti da luoghi diversi. Si dice addirittura che abbia mangiato 600 ciotole di ramen in un anno! Quindi, era ovvio, che inventasse un prodotto così bizzarro visto il suo amore per il ramen.

Hamburger di spaghetti

Spaghetti Burger è la versione occidentale del Ramen Burger, ed è farcito con spaghetti e polpette al pomodoro.

Hamburger di rana fritto con panino nero

Questo hamburger dall'aspetto poco invitante, è nato nella città di Yokohama, a sud dell'eccentrica Tokyo, in Giappone. Le cosce di rana che escono fuori sono davvero inquietanti. Ti piacerebbe prepararlo? La ricetta è segreta. Che peccato!

Hamburger con burro di arachidi fritto e panino alla marmellata

Questo hamburger è davvero stravagante. E forse è quello che supera tutti gli altri cibi spazzatura del mondo. L'idea è venuta al PYT di Filadelfia, dove hanno avuto origine anche gli spaghetti burger. Il ristorante dice di essere "la casa degli hamburger più pazzi d'America". Se lo dicono loro…

Booze Burger in pastella di birra

Birra e hamburger sono una bella coppia, e allora la Paradise Valley Burger Company, ha deciso far marinare la carne nella bevanda. Che gusto ha? Qualcuno dice che il sapore di alcol è piuttosto tenue, ma a renderlo forte ci pensa la farcitura fatta di peperoni e salsa di peperoncino mescolati con whisky e vodka. La domanda è lecita: si può prendere una sbornia dopo averlo gustato?

Hamburger ripieno Southern Comfort

A prima vista il Southern Comfort Stuffed Burger sembra proprio come il classico hamburger. E invece? Ovviamente il Southern Comfort, un liquore tipico statunitense, dà quel tocco in più! A distinguere questo hamburger è la grande quantità di pancetta fritta e formaggio condita con un pizzico di tabasco e l'alta gradazione alcolica, ovviamente!