10 cose che non sai…Sulle vacanze!

Le vacanze estive sono probabilmente il periodo più bello dell'anno (forse in competizione con il ponte natalizio, dove non c'é il mare, ma ci sono i regali!). Ma da quanto esistono? E nelle altre parti del mondo come sono distribuite sul calendario?

1 - Un'invenzione "recente"

Pronti per andare in vacanza? Complimenti, siete tipi moderni!

Le vacanze come le intendiamo oggi, infatti, non ci sono sempre state. Compaiono nell’Ottocento, con l’avvento dell’industrializzazione, che fa aumentare la popolazione nelle città e il bisogno di lasciarle d’estate, almeno per un po’.

2- Vacanze...per pochi!

Le prime vacanze erano solo per i ricchi che, però, non andavano lontano: si accontentavano di spostarsi in campagna (allora si diceva “in villa”) per sfuggire all'afa della città. Nel 1822 qualcosa cambia: a Dieppe, in Francia, nasce il primo stabilimento balneare.

3 - Le origini del nome

Anche se sono un’abitudine piuttosto recente, il nome “vacanze” è antico: viene dal latino “vacare”, cioè “essere vuoto”. All’inizio era riferito a una carica o a un impiego (si dice ancora “posto vacante”), ma poi è passato a indicare anche il tempo libero.

4 - Ferragosto

Il momento centrale delle vacanze è Ferragosto, quando per tradizione si organizzano grigliate e pranzi all’aperto. È un ricordo della festività istituita nell’8 a. C. dall’imperatore dei Romani: Ferragosto, infatti, viene da feriae Augusti, cioè “riposo di Augusto”.

5 - Luna più vicina

Volete proporre in famiglia una nuova meta per le vacanze? Provate con... la Luna. Società come l’americana Golden Spike o la britannica Excalibur Almaz stanno organizzando viaggi verso il nostro satellite. Queste aziende giuravano di essere pronte per il 2020, ma in questo settore i ritardi sono frequenti. Quindi continuiamo ad aspettare...

6 - Studenti italiani fortunati

Vi sembra che le vacanze estive durino poco? Consolatevi pensando che, in Germania e in Inghilterra, d’estate le scuole restano chiuse solo un mese e mezzo e in Giappone appena 40 giorni! In Australia, invece, i periodi di vacanza sono ben 4: lì però l’anno scolastico dura 12 mesi!

7 - Ferie spaziali!

Se la Luna resta ancora un miraggio, potete comunque andare nello spazio imbarcandovi su una delle navette che dovrebbero partire entro fine anno dallo spazioporto Virgin (in New Mexico, Usa) per una vacanza in orbita. Costo del biglietto: circa 180 mila €!

8 - I campi estivi

Mai partecipato a un campo estivo? Un tempo si andava in colonia, strutture al mare o in montagna dove i ragazzi delle classi povere potevano respirare un po’ di “aria buona”. La prima fu istituita a Viareggio nel 1822, destinata ai bambini di strada.

9 - Il "nonno" della vacanza

L’antenato delle vacanze era il Grand Tour, un lungo viaggio per l’Europa (poteva durare anni!) che i giovani aristocratici facevano per perfezionare la propria cultura. Nel Settecento divenne una vera moda.

Meta obbligata: l’Italia!

10 - Italiani viaggiatori

Quanti italiani vanno in vacanza d’estate? Secondo l’Istat, ad esempio, ogni anno sono quasi 50 milioni gli italiani che si muovano da casa per godersi un po' di riposo. Mete preferite: Emilia Romagna e Puglia in Italia, Francia (per viaggi più brevi) e Spagna per quanto riguarda l’estero.

Certo, in questo disgraziato 2020 le cose saranno un po' diverse, ma l'importante è riuscire comunque a ritagliarsi un po' di tempo da dedicare a sé stessi!