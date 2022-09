10 cose che (forse) non sai sulla regina Elisabetta II

Stampa

Getty Images

1. Elisabetta II non era destinata a diventare regina

La regina Elisabetta II infatti nacque solo terza in linea di successione al trono. Veniva dopo suo zio Edoardo, principe di Galles, e suo padre, il principe Albert. Quando il nonno di Elisabetta, re Giorgio V, morì nel 1936, Edoardo gli succedette, ma rinunciò al trono per poter sposare l'americana Wallis Simpson. Così, il 10 dicembre 1936, a meno di un anno dalla sua incoronazione, abdicò a favore del fratello Albert, che divenne Giorgio VI, ed Elisabetta, principessa ereditaria. Malato, Giorgio VI morì il 6 febbraio 1952. Sua figlia apprese la notizia quando lo stava sostituendo per una visita ufficiale in Kenya. Salì al trono lo stesso giorno, all'età di 25 anni, ma fu incoronata più di un anno dopo, il 2 giugno 1953.

2. Regna simbolicamente su sedici paesi

Elisabetta II non era solo regina del Regno Unito, era anche monarca in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, in Giamaica, alle Barbados, alle Bahamas, a Grenada, in Papua Nuova Guinea, nelle Isole Salomone, Tuvalu, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda, Belize e Saint Kitts e Nevis. Questi 16 paesi sono indicati come "regni del Commonwealth" : a parte il Regno Unito, sono tutti ex colonie o protettorati dell'Impero britannico. In questi regni la regina è rappresentata dai governatori generali ma non esercita alcuna autorità sugli stati membri.

3. La regina Elisabetta II si arruolò nell'esercito

Nel 1944, all'età di 18 anni durante la Seconda guerra mondiale, la principessa Elisabetta si unì all'Auxiliary Territorial Service (ATS), il ramo femminile dell'esercito britannico. Il suo ruolo inizialmente fu quello di Sottotenente apprendista autista di ambulanza e meccanico, Elisabeth sarà promossa capitano dopo pochi mesi.

4. Ha posato per più di cento ritratti ufficiali

A oggi, ci sono 139 ritratti ufficiali di Elisabetta II. Aveva solo 7 anni quando il primo di essi fu dipinto dall'ungherese Philip de László (foto sotto). Il ritratto più recente è stato realizzato dall'artista australiano Rolf Harris nel 2005. Estremamente raro: nel 2003 Elisabetta II è stata oggetto di un ritratto con ologramma. La regina posa con suo marito il duca di Edimburgo solo in due ritratti ufficiali.



5. Elisabetta II inviava una lettera a tutti i centenari del suo regno

Per tradizione la regina si congratulava con i suoi sudditi che diventavano centenari sia nel Regno Unito sia nei regni del Commonwealth. Inviava un telegramma il giorno del loro centesimo compleanno, poi ogni compleanno dopo i 105 anni. Elisabetta II faceva la stessa cosa per le coppie che celebravano le nozze di diamanti (sessant'anni di matrimonio), e dall'inizio del suo regno ne sono stati inviati quasi 300.000

6. È tra i sovrani che ha viaggiato di più

Dall'inizio del suo regno, Elisabetta II ha effettuato quasi 305 visite ufficiali in 130 Paesi diversi. Tra le sue mete preferite ci sono i paesi del Commonwealth: Canada (24 viaggi), Australia (16 viaggi), Nuova Zelanda (10 viaggi) o Giamaica (6 volte). La distanza totale percorsa ha superato i 70.000 chilometri. L'ultima visita ufficiale di Elisabetta II risale al novembre 2015, quando visitò Malta.

7. Il suo vero compleanno non è celebrato ufficialmente.

La regina Elisabetta II nacque il 21 aprile 1926, ma non è stata questa la data scelta per le celebrazioni ufficiali del suo compleanno. The Queen's Birthday Parade si svolgeva a giugno e non ad aprile per motivi meteorologici: la monarchia britannica ha voluto approfittare del clima più mite di inizio estate.



8. Ha creato una razza di cani

La regina Elisabetta II è rinomata per il suo amore per i Welsh Corgis , cani da pastore di origine gallese. Ne ha posseduti più di trenta durante il suo regno, il primo le era stato donato per il suo diciottesimo compleanno. Quello che è meno noto è che incrociando uno dei suoi corgi con un bassotto appartenente alla sorella Margaret, diede vita a una nuova razza di cani: i “dorgi”. Elisabetta II attualmente ne possedeva quattro chiamati Cider, Berry, Candy e Vulcan.

9. Vostre altezze i... "Pesci reali"

Questa stranezza della monarchia britannica risale al 1324. Sotto il regno di Edoardo II, un testo di legge prevedeva che “il monarca possiede effettivamente balene e storioni catturati in mare o in qualsiasi parte del regno”. Questo testo non è mai stato abbandonato, e quindi continua ad applicarsi. Storioni, balene, delfini… sono quindi ancora chiamati "pesci reali".

10. Ha battuto il record di longevità

Dal 9 settembre 2015, Elisabetta II è diventata la sovrana britannica più longeva (64 anni), detronizzando la sua trisavola, la regina Vittoria (63 anni, tra il 1836 e il 1901). Solo Luigi XIV lo supera ancora (72 anni di regno, tra il 1643 e il 1715) e l'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria (68 anni, tra il 1848 e il 1916).