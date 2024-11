La scienza è un gioco con Playlab: il primo museo della scienza per i bambini

Stampa

Hai mai sentito gli uccellini del Parco del Ticino cantare in un museo nel centro di Milano? Ti piacerebbe camminare in un bosco incantato, osservare i suoi animali e crearne di nuovi giocando con le ombre e la luce? E fare esperimenti, come un vero scienziato? Tutte queste esperienze le puoi provare a Playlab, il nuovo spazio educativo di 400 mq, dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Che cos’è Playlab

Playlab è uno spazio magico, dedicato ai piccoli, come te o come il tuo fratellino e la tua sorellina, dove scienza e fantasia s’incontrano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. La parola museo forse un po’ ti spaventa, perché potresti immaginare una susseguirsi di corridoi e stanze con quadri ed opere d’arte, talvolta apparentemente noiose e ripetitive, perché difficili da comprendere. Qui, non è così, ma anzi ci sono delle zone dedicate al gioco, dove puoi divertirti liberamente o, con l’aiuto degli esperti, imparare cose nuove, calandoti nei panni di un vero scienziato. Tutto questo è possibile perché Playlab è strutturato su 5 stanze, molto diverse tra loro. Preparati a esplorare:

• Il bosco di quinte e sagome che ricordano alberi con chiome di foglie in equilibrio. Ci sono nidi (con tanto di uova) sui cui dondolare, uccellini che cantano e il fruscio delle foglie che ti accoglie. È una stanza speciale, in cui devi rallentate, per godere dei rumori della natura, ma anche per prepararti all’esperienze che stai per vivere. Osserva con attenzione l’istallazione Where We Find Ourselves, nata dall’idea di Andrew Amondson, artista e film-maker statunitense che vive a Berlino, e i Nidi di Andrea Salvetti.

• Le Beau Chantier è la stanza dove puoi sfogarti fisicamente. Accoglie un’installazione site-specific che nasce dalla collaborazione con due scultori, performer e coreografi francesi, Yvan Clédat e Coco Petitpierre. Troverai un’esplosione di colori e strutture verticali e orizzontali in gommapiuma morbide e colorate, che potrai toccare, combinare, ma anche indossare.

• Il bosco di luce è uno spazio che mette in dialogo l’analogico e il digitale. Detto così può sembrarti complicato. In realtà, questa stanza è un po’ magica, perché ti sembrerà di entrare in una favola. Propone tante attività diverse: potrai disegnare con fasci di luce e materiali trasparenti, creare e trasformare con il grande teatro d'ombre le sagoma in chimere e figure fantastiche.

• La stanza degli oggetti e delle storie è sicuramente il luogo più simbolico di Playlab e che richiama maggiormente le attività presenti nel Museo della Scienza e della Tecnologia. Puoi trovare degli oggetti delle vita quotidiana, come un aquilone, ma anche oggetti della collezione del Museo, di cui puoi conoscere la storia, la funzione e il senso, magari utilizzando il telefono di una volta, quello con il filo e la rotella per comporre i numeri.

• L’Atelier è la stanza degli esperimenti. In questo spazio, lo staff educativo del Museo, affiancato talvolta da ospiti speciali come artisti, musicisti, attori o storyteller, propone un programma di attività e laboratori strutturati. Si utilizzano materiali, strumenti e linguaggi diversi perché si può imparare facendo, osservando, ma anche semplicemente giocando.

Possono venire mamma e papà?

Certo, possono partecipare anche mamma e papà e probabilmente si divertiranno moltissimo, perché Playlab è uno spazio per i bambini, ma anche per le famiglie. Ogni esperienza è pensata per favorire la collaborazione e la condivisione tra tutti i partecipanti, adulti compresi. Inoltre, non puoi entrare da solo, deve esserci un grande con te. E, se mamma e papà non possono, sicuramente potrebbero accompagnarti anche i nonni.

Quando si può andare a Playlab

Playlab è aperto dal weekend 30 novembre - 1° dicembre con due diverse modalità di fruizione:

• ESPLORA PLAYLAB consente l’accesso libero per giocare ed esplorare gli ambienti in autonomia; da martedì a venerdì gli orari di ingresso sono 14 e 15.30, mentre il sabato, la domenica e durante le vacanze scolastiche gli orari sono 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. La durata della visita è di 75 minuti.

• ATELIER-PLAYLAB consente l’accesso a uno spazio organizzato per svolgere percorsi guidati dallo staff del Museo. Fino al 12 gennaio, è proposto Alberi in equilibrio dai 3 ai 6 anni, durante il quale puoi sperimentare in modo divertente e curioso equilibrio e stabilità, assemblando ed esplorando tanti materiali diversi, naturali o di uso comune. Insieme allo staff del museo puoi collaborare alla costruzione di un grande albero abitato. In questo caso gli orari sono: sabato, domenica, giorni festivi e vacanze scolastiche 10, 11.30, 14, 15.30, 17. Il laboratorio dura 60 minuti e ospita al massimo 22 persone, tra adulti e bambini.