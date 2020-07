Tra voi: “Aiuto, ho litigato con le mie migliori amiche”

Stampa

La focusina (o focusino) da misterioso nickname 007 ha scritto alla Redazione per chiedere un consiglio riguardante i propri guai con le sue due migliori amiche. Noi abbiamo girato la domanda ai lettori e i focusini, che hanno un gran cuore, hanno risposto numerosissimi!

Ecco la questione...

«Non riesco a capire perché a volte le amicizie sono complicate. Mi è capitato di litigare più volte con le mie due migliori amiche e così mi hanno fatto fare casino con tutte e due e non riesco a risolvere e ci sto male».

007

LE VOSTRE RISPOSTE

Ciao 007 (James Bond? Che nome buffo!), secondo me per farti perdonare e fare pace con le tue migliori amiche dovresti scrivere o dire cosa provi e il tuo dispiacere.

Loro se ci tengono capiranno e farete pace, se invece non gli interessi rimarranno con il muso fino a quando niente potrà ricongiungervi, perché vi sarete allontanate l'una dall'altra.

Ti da un consiglio una persona che di queste litigate tra migliori amiche ne ha passate tante e anche in questo momento ne sta passando, ma per esperienza ti dico che se si risolve tutto allora hai davvero incontrato l'amica o l'amico giusto.

Dopo una litigata che però va a buon fine con un chiarimento, il legame ricresce sempre piú forte.

Spero che si risolva tutto.

P.S. Se decidi di scrivere non mandare dei banali messaggini ma una lettera scritta a mano.

Arianna

Ci sono 3 opzioni:

1: SE LA COLPA È TUA: chiedi scusa e dì che ti dispiace. Se non funziona lascia che la rabbia se ne vada e riprova.

2: SE LA COLPA È LORO: di che vuoi fare pace con loro o se ti chiedono scusa perdonale.

3: SE LA COLPA È DI TUTTE: *vedi punto 1*

GwenloveDuncanTotalDrama

Se fossi in te io inviterei le tue migliori amiche a fare una merenda insieme. Direi loro che sono solo molto dispiaciuta per quanto è accaduto e che, per nulla al mondo, rinuncerei alla loro amicizia.

Ciao da Federico 2012.

Ciao Focus Junior,

io ho un modo per fare pace: quando litigo con le mie amiche per risolvere il problema racconto una barzelletta di Focus Junior e poi ridiamo anche se magari non la capiscono. Potresti raccontare una barzelletta anche tu.

Marta

A me è capitata una situazione del genere poco tempo fa, e ti dò qualche consiglio utile:

- Incontratevi e passate un pomeriggio insieme, mantenendo il distanziamento, parlando di ciò che è accaduto e vi ha fatto arrabbiare, vedrai che le cose miglioreranno.

- Manda a ognuna di loro una lettera (cartacea) e aggiungi un pensierino fatto con le tue mani (es. un piccolo portachiavi, un origami a forma di cuore...). Quando lo riceveranno saranno felicissime e vedrai che non esiteranno a fare pace con te! Spero che funzioni

Serena

Ciao 007,

secondo me dovresti chiedere scusa alle tue amiche, magari poi ti chiedono scusa anche loro.

Se non funziona prova a farle ridere, divertire .

Spero che funzioni!

Elettra.

Ciao 007,

prima di tutto chiediti se sei tu che hai fatto qualcosa di sbagliato, nel tal caso scusati altrimenti prova a fare ragionare le tue amiche e prova a prendere la iniziativa; invitale per un gelato, chiamale....

Buona fortuna

Ely09

007, io ho avuto il tuo stesso problema.

Per prima cosa ho aspettato 2/3 giorni e poi ho spiegato cos’era successo dal mio punto di vista.

Per me ha funzionato, Buona fortuna!

Ginny

Cara 007,

per prima cosa poniti queste domande: chi è stata la prima a cominciare? tu o le tue amiche?

Se ci stai male di sicuro sei intenzionata a ritornare con loro: se la responsabilità è tua assumiti le tue colpe e tutto andrà bene, basta anche un normalissimo “scusa”. Se loro sono davvero le tue migliori amiche ti capiranno, in più parlane un po'con i tuoi genitori o con un fratello/sorella più grande.

Io sono un esperta in fatto di litigi perché succedeva molte volte con le mie amiche; poniti però anche questa domanda, sono davvero tue amiche? Vuoi davvero tornare con loro? Oppure ultimamente non ci stai più molto bene? In questo caso trovati altre “bff” altrimenti scusati il più presto che possibile oppure fai una bella chiamata e vedrai che vi riappacificherete!

Spero che tutto si sistemi!!

Mary'sdance

Ciao 007,

è successo anche a me un paio di volte. Devi semplicemente chiedere di fare pace, scusarti se hai torto (ma se sai di averlo scusati davvero, non mentire a te stessa) e far notare che anche loro hanno contribuito comunque a questo litigio, ma senza accusarla, sennò si mettono sulla difensiva. Spero che funzioni, con me sì. Ciao!

Laila

Ti capisco, è successo tante volte anche a me e non è bello.

Secondo me dovresti far passare un po’ di tempo e aspettare si calmino, poi chiedere scusa e cercare di chiarire. Sono sicura che essendo molto amiche non sarà difficile fare pace!

Wolf18

Ciao 007,

secondo me con le tue amiche ci dovresti parlare. Nel senso di chiarire le cose, spiegare che forse avevano ragione loro e avevi paura di dirglielo. Il punto è che tu sei niente senza di loro "e se io non sarò al vostro fianco non sarò più felice." Ok, ora sto esagerando ma mi sono persa mettendomi nei tuoi panni...

Spero che questo ti sarà d'aiuto.

Giorgia

Ciao 007,

secondo me dovresti parlare, chiarirti con le tue amiche e cercare di fare pace.

Se non funziona prova a lasciarle stare e vedrai che dopo un po’ inizieranno a cercati.

Spero che funzioni.

Lorenzo

Ciao 007,

ti posso capire perché a me succede abbastanza spesso.

Io, di solito, prima mi calmo, mando via il rancore, punto all'amicizia e poi vado dall'amica o amiche in questione.

Spiego le mie ragioni e cerco di capire le sue/loro.

Se l'amica/le amiche non vuole/vogliono far pace vuol dire che l'amicizia non vale la pena!

Spero di esserti stata di aiuto 007!

Ginevra

Ciao 007,

anche io mi sono trovata in questa situazione più e più volte. Tra migliori amiche è normale litigare, ma dopo di fa sempre pace. Tu prova a parlargli e cercate di risolvere la situazione senza alzare la voce o gridare. Vedrai che prima o poi farete pace. P.S. Io ho litigato con due migliori amiche e siamo state arrabbiate l'una con l'altra per una settimana. Ciaoo

Giorgia

Ciao,

prova a capire se hai sbagliato tu o loro; se hai sbagliato tu prova a scrivere un messaggio di scuse a entrambe. Se hanno sbagliato loro aspetta che ti chiedano scusa; per esperienza ti dico che non devi chiedere scusa se la colpa NON è tua. Spero farete pace. Volevo sottolineare che ti sta rispondendo una di 13 anni quindi, non so quanti anni hai tu e quanto grave sia il litigio, ma spero di esserti d'aiuto. Ciao.

Alice

Ciao 007,

mi dispiace che hai litigato con le tue migliori amiche, ma anche a me è successo.

Litigare tra migliori amiche è normale, ma stai tranquilla che farete pace presto, fidati.

Ma per risolvere più in fretta, provate a parlarvi e a cercare di risolvere il problema con calma e senza alzare la voce. Se neanche così vogliono risolvere o puoi provare a scrivergli sul telefono (se c'è l'hai) oppure puoi scrivergli una lettera e dargliela di persona (se riuscite) o spedirgliela. Le farà molto piacere, fidati funzionerà. In bocca al lupo.

_Lillamicia_5_

Ciao,

sono Emma, ho 10 anni; anche a me è capitato. Fate pace e ricorda l'amicizia è importante.

Emma

Ciao 007,

per me dovresti discutere con qualcuno di fidato per capire come scusarti al meglio e non essere troppo rude... Fai capire alle tue amiche che vuoi far pace con loro e ti dispiace di aver litigato...

Vedrai, ti capiranno! Fidati.

Fabio

Ciao 007,

per me potresti provare innanzi tutto a chiedere scusa a queste tue amiche, poi puoi fare un gesto di amicizia e far vedere che sei stata male per il vostro litigio. Se sono veramente le tue migliori amiche vedrai che ti perdoneranno. Buona fortuna.

Blockmaster MKII

Ciao 007,

secondo me dovresti cercare di chiarire ed esprimere i tuoi sentimenti nei confronti delle tue amiche e aspettare cercando di ricominciare a parlargli poco per volta e intanto sperare che gli passi in poco tempo: con me ha funzionato. Ti do un consiglio: cerca di fare pace prima con una e poi con l'altra, se no non ti sentirai più confusa e disorientata.

Alice, 9 anni

Ciao,

capita a tutti di litigare con i propri amici e so benissimo cosa si prova.

Potresti provare ad invitarle per una merenda oppure parlare tramite whatsapp e dire che ti dispiace, che non volevi litigare con loro...

Prova a capire cosa è successo e perché sono così arrabbiate con te, poi chiedi loro perdono.

Anonimo

P.S. Parlatevi in modo tranquillo e amichevole, cerca a tua volta di tenere un tono di voce tranquillo.

Non ti preoccupare, se non ti perdonano capiranno presto di aver perso una persona importante ma sono sicura che non succederà

Poi fammi sapere!

Un abbraccio e un "in bocca al lupo" da parte mia.

Focusina

Ciao 007,

ti dico subito che in prima media ci sono passata anch’io. Ti consiglio, comunque vada, di essere sempre gentile e avvicinarti piano piano alle tue amiche, anche se sembra che a loro non vada. Può darsi che si stiano solo facendo desiderare! Non so perché avete litigato, ma spero che farete presto pace.

Ahra Choi

Ciao!

Se sei stata tu a iniziare a litigare, prova a parlare con le tue BFF e spiega che vuoi tanto bene a tutte e due e che ti dispiace per quello che hai fatto. Se invece il litigio non è iniziato per colpa tua, perdonale e dì loro che non importa cosa hanno fatto, che vuoi a loro tanto bene lo stesso. Cerca di essere sincera. Con la mia BFF appena litighiamo ci chiariamo e si torna amiche come prima. Se non accettano le tue scuse, non fanno per te, cerca un'altra migliore amica.

Alicepotterhead

Ciao 007,

di solito quando io litigo con le mie bff (le mie migliori amiche) ci dobbiamo separare per qualche oretta, poi andiamo tutte insieme in un posto tutto per noi e ci scusiamo per aver litigato. Puoi provare a fare così (solo se vuoi, ovviamente). Spero di esserti stata d'aiuto.

Focusina

Caro 007,

anch'io litigo spesso con le mie due migliori amiche, ma dopo un po', visto che siamo migliori amiche, torniamo allo stesso punto dove ci siamo arrabbiate e ci chiediamo scusa.

Quindi non preoccuparti, presto tornerà tutto come prima!

Silvia

Cara 007,

io ti consiglio di invitarle a fare una passeggiata o a prendere una pizza oppure puoi semplicemente chiamarle, chiedendo scusa dirai che la vostra amicizia è troppo forte per farla finire con un banale litigio. Vedrai che tutto tornerà come prima.

miky

P.S. La stessa cosa è successa a ma con il mio migliore amico.

Secondo me dovresti fare i modo che abbiano nostalgia: non parlare, non stare con loro ecc.ecc…

In questo modo dovrebbero sentire la tua mancanza: è rischioso ma funziona.

Oppure parlane direttamente con loro e fate pace.

se nessuno dei due metodi funziona parlane con le maestre e/o con i tuoi genitori.

Ale18

Ti capisco 007 anche a me è successa la stessa cosa, devi solo continuare a vivere la tua vita in modo normale e vedrai che riuscirete a non litigare più di tanto.

Quello che posso dirti è che con il tempo si sistemerà tutto♥️

Elisa

Ciao 007,

anche a me a volte capita di litigare con le mie due migliori amiche, ti consiglio di andare a parlare con loro e di chiarirvi, magari di riflettere insieme sul motivo del litigio e se ce né bisogno, raggiungete anche un compromesso. Se non funziona neanche chiarirvi aspetta qualche giorno e vedrai che se ne dimenticheranno. Con me funziona sempre! Buona fortuna!

Ilaria

Cerca di capire il motivo del litigio e, se tu hai torto, chiedi scusa e cerca di far pace con loro. Se non accettano le scuse aspetta un po' di tempo e lascia che passi l'irritazione; se loro sono amiche vere verranno a cercarti. BUONA FORTUNA!

Agnese e Ester

Ciao 007,

a quanto pare ho trovato una persona molto sensibile come me…

ti consiglio di risolvere parlandone con loro senza dirlo agli adulti perché loro non c’entrano in una questione di bambini.

Di, ad esempio, vorrei riessere vostra amica perché insieme, noi tre, abbiamo vissuto tante esperienze...

Nel caso tu non ti riesca a staccare da loro anche se lo vuoi devi cercare di dimenticartele.

Se invece loro vogliano restare con te ma tu no, valuta la situazione e pensa cosa ti hanno fatto.

Fammi sapere.

RIKY 22

Ciao 007,

con le tue migliori amiche puoi risolvere così: vi incontrate in videocall o per strada e tu le saluti affettuosamente, parlate di quello che è accaduto, ti scusi, loro FORSE accetteranno le tue scuse e ritornerete migliori amiche/amici!

Buona fortuna, spero che farete pace!

Filcé17

Ciao 007,

secondo me prova a chiedere scusa e dire che il tuo è stato un errore e che non si ripeterà a ciascuna di loro o insieme o casomai scrivi una lettera a ognuna. Magari allega anche il loro cioccolatino preferito!

Sofi

Ciao 007.

Secondo me dovresti semplicemente dire alle tue migliori amiche la verità, ossia che soffri molto per aver litigato con loro e che ti dispiace. Se sono tue amiche, dovrebbero capirti. Spero che tu riesca a far pace con loro.

Dafne

A me è capitato un sacco di volte, ma sono (quasi) sempre riuscita a rimediare!

Innanzitutto, devi capire chi ha iniziato delle tre a litigare, poi scopri il motivo, i pro e i contro, e vai a parlare sinceramente con le tue amiche, spiegando che tu a loro tieni un sacco e che non vorresti mai perderle, che hai fatto un errore, purtroppo, anche se non è stata del tutto colpa tua, e che vorresti rimediare nel miglior modo! Fidati, vi riabbraccerete molto presto!

Lucilla

Ciao 007,

secondo me non devi preoccuparti più di tanto: prova ad analizzare la situazione, fermati a riflettere su come fare per tornare amici e su cosa avete litigato. Potresti arrivare a pensare che di trovarti altri migliori amici, forse anche più gentili. Oppure potresti trovare il modo di tornare amici. Prova così, magari fate pace! Spero che vada tutto per il meglio!

Gabriele

Ciao 007,

anch'io mi sono trovata nella tua situazione e ti consiglio di parlare con loro e, se loro ti evitano, lasciale un po' sole e cerca di riparlarci dopo un po': forse saranno più bendisposte... Se ancora non ti riparlano lascia perdere... Se non ti considerano dopo tutto questo tempo non c'è più niente da fare. A me il litigio non pesava proprio però sono riuscita a farci la pace. Spero che sia così anche per te! Ciao!

Oli

Caro/a 007,

come prima cosa prova a scusati con entrambe, e se non fate pace prova a ricordare con loro i bei momenti che avete passato insieme e spiega che vorresti passarne tanti altri con loro.

Ginevra

Prova a riavvicinarti a loro. Di che ti senti male per avere litigato e comportati come se fosse la prima volta che vi parlate. Falle ridere e secondo me tornerà tutto come prima. Spero di esserti stata utile

_NeveGiuly_

Caro/a 007

È una questione delicata; devi lasciare che la situazione si tranquillizzi... Poi piano piano devi riuscì a convincerle di quanto è importante per te la loro amicizia, ma con calma. Anche a me è successo e in un paio di giorni si è risolto tutto. Buona fortuna!

Petra 8

Quanto ti capisco! È successa una cosa simile con la mia migliore amica. Potresti parlarne con le tue amiche e risolvere e, se ti rispondono male o non ti parlano più, puoi trovarti altre amiche e ignorare loro finché non si accorgeranno di ciò che hanno fatto e farete pace. Buona fortuna :)

Matilde

Anche io a volte litigo con i miei amici e ci sto molto male ma tu devi far vedere alle tue amiche quanto sono importanti per te e spiegare che vuoi loro molto molto bene. Comunque, non ti preoccupare perché litigando le amicizie si rafforzano e di solito si fa sempre pace. Spero che andrà tutto bene, buona fortuna.

Giacomo

Ciao 007,

non so bene che cosa sia accaduto di preciso ma, per esperienza, so che l’importante è parlare e discutere per poi arrivare a un chiarimento. Spesso litigare ti fa capire com’è veramente un’altra persona e qual’è il suo carattere. Capirai, così, se è possibile continuare l’amicizia o se prendere altre decisioni. Non è facile, ma se riuscirai a chiarire con le tue amiche, qualsiasi sarà la vostra decisione, starai meglio.

In bocca al LUPO!

Lorenzo

É una brutta cosa lo so,

ma succede a tutti una volta nella vita. Ho conosciuto una persona a cui è successo.

Le possibilità sono due eccole:

1 - cercare di capire insieme cosa è successo e fare pace.

2 - conoscere altre persone e abbandonare le vecchie amiche e fare nuove conoscenze!

Spero di poterti esserti di aiuto!

Nina.T.

Cara 007,

Capisco il tuo problema e anche a me a volte è capitato di litigare con le mie amiche. Secondo me un modo per risolvere potrebbe essere quello di parlare alle tue amiche, far capire loro che le vuoi bene e che ci tieni a non perderle.

Stai tranquilla! Tutto si risolverà e ritornerà come prima.

P.S. Ciao Focus Junior!

Rebecca

Ciao 007,

siamo nella fase dell'adolescenza ed è normale che si creino dei litigi...

Secondo me dovresti parlare prima con una e poi con l'altra; devi capire il vero motivo del litigio e dire sempre la tua opinione...

Se proprio non ti riescono a perdonare, quando c'è qualche riunione tra compagni (da me ce ne sono spesso e volentieri!), cerca di entrare nel gruppo in modo che le tue due compagne capiscono che ragioni nel loro stesso modo e magari ti perdonano... alla fine siamo fatti tutti della stessa pasta!

Con me funziona sempre!

Spero che i miei consigli ti abbiamo aiutato a risolvere il problema!

Azzu08

Io pochi anni fa avevo un'amica che mi prendeva in giro e mi faceva i dispetti, allora dopo un po’ l'ho abbandonata. Col tempo ho capito che era pentita e mi ha chiesto scusa, allora l'ho perdonata e adesso è un'altra persona. Quindi secondo me dovresti dire che ti dispiace. Vedrai che ti perdoneranno e tutto tornerà come prima.

Samanta

Ciao 007,

mi dispiace che tu abbia litigato con le tue amiche. Prova a pensare se la discussione è stata seria e, se non lo era, prova a chiedere tu scusa; fa sempre buona impressione e se lo facessero a me sarei invogliata a fare pace. Se la litigata invece è fondata su un motivo serio e importante cercate di parlarne insieme e a mettervi d'accordo.

Buona fortuna e spero che facciate presto la pace!

Emma

La prossima volta che le vedi chiedi se sono d'accordo a fare la pace con te e cercate di chiarirvi sulla questione per cui avete litigato. Se poi hanno litigato anche fra di loro cerca di metterti d'accordo con tutte e due all'insaputa l'una dell'altra e dì ad entrambe che dovete vedervi in un determinato posto! Poi quando sono arrivate dici: “perché non facciamo la pace?”. Vedrai che andrà tutto bene.

Federico

Secondo me, dato che anche io ho litigato molte volte con i miei migliori amici dovresti fare finta di niente e tornare lì vicino a loro a parlare e a giocare e se ti chiedono qualcosa sul perché non sei più arrabbiata dici che hai lasciato perdere perché siete migliori amiche ed è quello che conta.

Giovanni

Ciao 007,

anch’io ho litigato con la mia amica poco tempo fa. Ti consiglio ti chiamarla e invitarla a uscire; potete andare in un posto importante per voi o magari invitarla a casa e fargli vedere delle foto. Io ho fatto cosi e ora siamo di nuovo amiche. Buona fortuna.

Chiara