Tra Voi: “sto perdendo il rapporto con la mia migliore amica”

Io e la mia ex-BFF stiamo perdendo i contatti. Come faccio a salvare la nostra amicizia?

Anonimus

LE RISPOSTE DEI FOCUSINI

Ciao Anonimus,

prima di tutto cerca di capire perché vi state perdendo.

Poi cerca di chiamarla, invitarla quando puoi per passare più tempo con lei.

Spiegale chiaramente quanto ti dispiace e cerca di ricomporre l’amicizia.

Buona fortuna!

Alan

Secondo me potresti cercare di risolvere il problema che vi ha separato, magari parlando con lei o con un adulto. Se eravate VERI migliori amici troverete un modo per risolvere il problema. Magari potresti invitarla a una festicciola o a fare una merenda insieme; vedrai che piano piano ritornerete amici. Buona fortuna.

Stella danzante 2010

Caro Anonimus,

quando una coppia si lascia per qualsiasi motivo, è molto frequente l'allontanamento anche da un livello di amicizia... La mia proposta sarebbe quella di cercare il più possibile di interagire con lei. Magari esci con lei oppure invitarla a casa tua. Sono piccole cose ma che possono farne grandi. Prova così. Provare per credere, come dice un famoso proverbio.

Massimo

Secondo me devi provare ad avvicinarti a lei, ci giochi e poi tipo le dici segreti... Secondo me può funzionare. Ti auguro una buona amicizia. Sii un bravo/a amica/o!

jaimetto

Ti confesso una cosa: anche io e la mia migliore amica abbiamo avuto un periodo in cui non ci sentivamo più tanto. La soluzione è prendere l'iniziativa: mandale dei messaggi ogni tanto, anche solo per chiederle come sta. Io e la mia best friend adesso ci sentiamo tutti i giorni! Chiedile magari di incontrarvi in giro o se vuole venire a casa tua per giocare. E soprattutto, quando siete insieme, parlate, divertitevi, scherzate, confidatevi! Fai in modo che i momenti che passi con lei siano fantastici! Vi riavvicinerete in un batter d'occhio! Mi auguro davvero che rimaniate amici per sempre perché un vero amico, ti prende per la mano e ti tocca il cuore!

HARRY_POTTER

Ciao Anonimus,

capisco il tuo problema. Secondo me dovresti solo dire alla tua amica ciò che provi e quanto ti dispiace che abbiate perso i contatti. Se è comprensiva ne discuterete insieme e rinnoverete la vostra amicizia, sennò non è proprio l'amica per te. Buona fortuna!

Un focusino

Ciao Anonimus,

io ti consiglio di parlare con la tua BFF e chiederle il perché di questa distanza e magari spiegale i tuoi sentimenti, cosa ti è successo, come ti senti in questo periodo.

Io se fossi in te le parlerei o magari proverei ad attirare la sua attenzione.

Un focusino

Cara Anonimus,

secondo me per salvare la vostra amicizia dovresti iniziare tu a fare cose carine (come un messaggio affettuoso) e dopo magari lei farà lo stesso e diventerete nuovamente BFF.

Ti auguro il meglio ♡

Giullia (:

Prima di tutto dillo ai tuoi, sicuramente avranno il suo contatto. Poi, se non ti risponde, scrivile una lettera, le farà piacere.

Un focusino

Ciao ANONIMUS,

secondo me dovreste parlare e ricominciare da capo magari, le potresti dire che vorresti essere solo sua amica e magari un giorno potreste essere di nuovo bff. E se così non fosse sareste comunque amiche.

Franci