Tra voi: S.O.S dipendenza dal cellulare

Stampa

Ipa-agency

Un nostro focusino, Paolino, ha lamentato una forte dipendenza dal cellulare:

Aiuto Redazione!

Sono sempre attaccato al mio telefono e non so come fare.

Paolino

Ecco le vostre risposte!

Ciao, ti consiglio di fare una passeggiata o di leggere un libro, fai un’attività sportiva, corri, vai a guardare un film con i tuoi amici, risolvi un cruciverba o invita un amico o di più per divertirti con lui/loro: secondo me sono ottimi consigli. Ciao.

Elisa

Per cominciare a toglierti la dipendenza potresti iniziare a non portarlo più a scuola o, se non lo portassi già a scuola, quando vai in viaggio con la tua famiglia e, quando ti accorgerai che non ci pensi più, puoi iniziare a importi dei limiti di utilizzo del telefono anche a casa. Se questo non funziona allora ti consiglio di farti nascondere il telefono da qualcuno per una settimana; così riscoprirai la bellezza della vita senza telefono.

Un focusino

Paolino,

potresti avvolgere il telefono con un foglio di carta e vedi quanto resisti senza; il giorno dopo riprovi i e vedi se sei migliorato. Nel frattempo trovati altri interessi: leggere un libro, fare dei lavoretti, invitare qualche amico a casa tua...

Un focusino

Ciao Paolino,

anche io ho un cellulare e i miei genitori hanno installato family link (un app che blocca il telefono se lo usi troppo) perché stavo solo al telefono. Il mio consiglio è: prova a pensare alla tua famiglia, ai tuoi amici, al tuo cane (se ne hai uno), che vorrebbero stare insieme a te. Il telefono è una cosa bellissima ma può diventare un aggeggio che allontana le persone vicine.

Matilde

Puoi chiedere a qualcuno di nascondertelo (in casa ovviamente!) così tu non trovandolo non puoi usarlo.

Viola

Ciao Paolino, ti do un consiglio su come distrarti dal telefono: devi coltivarti un hobby che, se poi ti piace, puoi fare molto spesso!

Massimiliano11

Se non riesci a staccarti dal telefono cerca di non annoiarti troppo: leggi un libro o un fumetto che ti piace, non stare troppo in casa o, se uscire non è possibile, potrebbe piacerti scrivere racconti o fare qualcosa di interessante... Chissà!

Giorgia

Caro Paolino,

anche io sono dipendente dal telefono ma ho provato a passare più giornate all’aperto, magari giocando con mio fratello o facendo lunghe camminate. Magari puoi iniziare a cancellare qualche applicazione che usi spesso e a mettere il telefono in silenzioso per non sentire le notifiche.

Marta

Ciao,

prova a lasciare a casa il telefono, andare al parco o in altri posti con gli amici ed a spegnere il cellulare oppure a leggere un buon libro e a rilassarti. Spero che questi consigli siano utili; i nostri occhi non sono fatti per guardare solo schermi!

Lisa

Ciao Paolino,

ogni tanto potresti mettere il telefono in modalità offline così non ti arriveranno notifiche e non avrai l’impulso di rispondere accendendolo, magari poi mettendoti a fare altro dopo aver risposto al messaggio. Comunque rendersi conto di una cosa è il primo passo per provare a cambiarla.

Giorgia08

Caro Paolino,

il nostro consiglio è quello di staccarti un secondo dal telefono e guardarti intorno: vedrai un sacco di meraviglie!

PS: facci sapere se ci sei riuscito!

La classe 4°A

Ciao Paolino,

tranquillo; ci sono passata anche io e la cosa migliore da fare sarebbe trovare nuovi interessi.

Puoi provare nuove cose e ti assicuro che riuscirai a staccarti da quel coso.

Margherita

Ciao Paolino, Prima di tutto dipende da te stare senza telefono, Devi abituarti di più a leggere libri, E magari parlane un po’ con i tuoi genitori, loro ti possono aiutare.

Nicole

Paolino,

la dipendenza dal telefono è qualcosa di terribile. È capitato anche a me. La soluzione? Io non l’ho mai trovata, sono stati i miei genitori che mi hanno tolto il telefono per 20 giorni. Facendo ciò mi sono “disintossicato” come dicono loro. Oggi uso il telefono circa 1 ora e mezza al giorno.

Alessandro A.

Ci sono molti metodi per non usare il telefono: io ho fatto finta che non esistesse e ha funzionato. Potresti anche chiedere ai tuoi genitori di metterlo sotto chiave e fartelo usare solo in certi momenti, oppure potresti farlo arrivare allo zero per cento, stabilire una percentuale di batteria e usare il telefono solo quando arriva a quella percentuale!

Ciao.

Cristian

Ciao Paolino,

potresti sostituire il telefono leggendo dei libri, giocando a un gioco da tavolo con la tua famiglia oppure andare a casa dei tuoi amici.

Lina

Paolino,

io consiglio ai tuoi genitori di scaricare l’app Google Family Link che permette di tenere dei limiti alle altre applicazioni. Buona fortuna!

Ambra

Ciao Paolino,

potresti staccarti dal telefono ogni giorno un poco di più cosi lo userai molto di meno fino a starci massimo un’o​retta davanti.

Sophia

Prova a prendere appuntamenti con i tuoi amici ad esempio al parco o in oratorio e lascia a casa il telefono. Dì ai tuoi amici di fare lo stesso in modo che non ti venga voglia di guardare il loro: vedrai che ci prenderai gusto.

Bianca

Ciao Paolino,

per disconnetterti dalle cose elettroniche come il cellulare potresti iniziare a sperimentare nuovi hobby per tenerti impegnato: disegno, musica, sport vari. Se questo non funziona prova a giocare con amici, esci fuori casa quando il tempo lo permette e, se il tempo non è dei migliori, prova a usare la tua creatività e la fantasia.

Rachele

Ciao!

Mi chiamo Linda e ho avuto anch’io questo problema ma ho 3 rimedi perfetti.

1. Gioca e guarda video su schermi più grandi: così va un po’ meglio.

2. Chiedi ad un parente o amico di toglierti il cellulare per qualche tempo: a me è passata la voglia di usarlo per un po’.

3. Cercati un passatempo migliore: io, per esempio, costruisco qualcosa o gioco con le Barbie.

Ciao e spero di essere stata d’aiuto.

Linda

Secondo me devi interrogarti sul perché stai sempre col telefono.

Dopo averne capito il motivo cerca di trovare un hobby (se non ce l'hai) o qualcosa di stimolante e dedicati soprattutto a quello. Ciò non vuol dire che devi totalmente staccarti dal cellulare ma magari darti degli orari o usarlo per cose importanti.

Vale animal pet

Ciao Paolino, la paura di stare senza cellulare si può superare se, quando vai in viaggio per due o più giorni per esempio, lasci a casa il telefono. Basterà resistere le ore della partenza, poi potrai pensare di non avere alternative e stare senza. Ciò potrà provocarti una sensazione di rabbia e solitudine, ma alla fine non ti sembrerà più impossibile. Buona fortuna

Anna

Paolino,

secondo me dovresti eliminare i giochi e lasciare il tuo preferito, oppure sforzarti di uscire fuori. Puoi anche trovarti un passatempo come per esempio leggere.

Joshua

Paolino,

dovresti trovare qualche gioco in scatola divertente da fare con la tua famiglia.

Fai un picnic o una passeggiata in pineta o in un boschetto con i tuoi amici, ma mi raccomando non portate i cellulari!

Ambrevole

Ciao Paolino,

per te ho dei consigli utili su come evitare la dipendenza del cellulare.

Per prima cosa cerca un'attività alternativa al telefono (per esempio: un libro, un gioco, esci con i tuoi amici, leggi la rivista Focus Junior. In questo modo lo userai sempre di meno concentrandoti solo su queste nuove attività. Renditi conto di ciò che stai facendo e che se ti impegnerai a smettere lo fai per te stesso!

Un altro suggerimento è installarti qualcuna delle applicazioni fatte apposta per diminuire il tempo sul cellulare.

“Forest”, per esempio, è un “app” ti fa piantare degli alberi (digitali) che crescono solo con il telefono spento e ogni volta che accendi il telefono questi muoiono e devi ricominciare tutto da capo. C’è anche “Your hour” e molte altre ancora!

Spero di esserti stata d'aiuto. A presto!

Aurora