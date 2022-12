La prof mi odia, cosa faccio?

Stampa

Sono in prima media e credo che la professoressa di italiano ce l’abbia con me: io studio ma i risultati con lei sono scarsi. Cosa posso fare?

Tania, Cosenza

Ciao Tania,

io sono in seconda media e secondo me a volte i professori ci giudicano in base alla prima impressione. Io ti consiglio di farle capire che non sei come pensa, intervenendo durante la lezione e/o offrendoti per le proposte didattiche che farà. Comunque, impegnati sempre! Spero di esserti stata utile.

Olly

Tania,

forse perché hai cambiato scuola e non ci sei abituata o forse vieni bullizzata e ti stressi troppo pensando questa cosa.

Alessandro, Roma

Ciao Tania,

forse ora che sei alle medie le materie sono un po’ più difficili da studiare rispetto alle elementari, secondo me dovresti semplicemente provare a cambiare metodo e a dedicare un po’ più di tempo allo studio! Spero che funzioni, anzi sono sicura che ce la farai.

Maia, Torino

Ciao Tania,

cerca di parlare con la prof: magari c'è qualche incomprensione. Se continua così parlane coi tuoi genitori; ti aiuteranno di sicuro!

Matilde

Hai provato a parlarne con i tuoi genitori? Potreste trovare insieme un sistema per studiare; io, per esempio, quando studiavo le capitali d' Europa ho inventato delle canzoni per ricordarmele. Sicuramente la professoressa non ce l'ha con te: prova a parlarne direttamente con lei.

Adelaide

Ciao Tania,

Sfortunatamente ti posso capire, perché anche io quando ero alle medie, ho avuto un'esperienza tale e quale alla tua. La prima media per me è stata un inferno; mi facevo abbattere sempre da ciò che mi diceva la prof. Più tardi, però, anche grazie all'aiuto dei miei genitori, mi sono ripresa e ho pensato che innanzitutto io studio per me. Andando al dunque, tu durante le lezioni di questa prof alza la mano ogni volta possibile (ma senza esagerare), e a casa magari, leggiti degli articoli o libri sugli argomenti che state trattando. Così facendo, dimostrerai un maggior interesse e magari la prof smetterà di prenderti di mira. Quella che stai vivendo però, è un'esperienza che potrebbe ricapitarti nella vita, quindi, se non ti fai abbattere ora, nel futuro, andrai tranquilla.

Adios chica <33

Giulia, Gradisca