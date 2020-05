Tra Voi: i problemi di cuore di JJ

Stampa

Ciao Focus Junior, vi scrivo perché voglio sapere come fare per fidanzarmi con una della mia classe. Io non so se le piaccio ma so per certo che lei piace a me.mVi volevo chiedere se mi potreste dare una mano a fidanzarmi con lei. Grazie

JJ

ECCO LE VOSTRE RISPOSTE

Caro JJ,

ti consiglio di essere sempre gentile e non offenderla e, se continua a ignorati, rinuncia.

Ti capiterà un'altra occasione e credimi, io ho avuto 7-8 occasioni dall'asilo ma mi lasciavano tutte a parte due che ho lasciato io. Se non ti ricambia o ti fa qualcosa di male LASCIA PERDERE, avrai altre occasioni.

Cari saluti,

Samuele

Ciao,

sicuramente devi essere gentile con lei e soprattutto stai con lei il più possibile, falla ridere senza sembrare sfacciato. Troverai altre ragazze che ti piaceranno!

Niccolò

Jj,

io da ragazza ti do un consiglio di come vorrei essere trattata da un ragazzo: prova a parlarle dei tuoi interessi e cerca di capire cosa le piace e cosa no, cercando anche di capire se le piaci. Mi raccomando, non assillarla e lasciale comunque i suoi spazi.

In bocca al lupo.

Bianca

Caro JJ,

ti capisco; prova a passare più tempo insieme a lei. Ad esempio, invitala a fare i compiti a casa tua, oppure solo a prendere un gelato insieme a te. Poi, se sei sicuro di quello che provi, diglielo chiaramente, magari in un momento di calma quando nessuno dei due è di fretta. Rimarrà un po’ sorpresa, ma è normale, e poi se dice che non le piaci almeno rimarrete buoni amici. Spero che funzioni!

Ciao

Massix

E’ capitato anche a me l'anno scorso: uno della mia classe mi seguiva ovunque, poi l'ultimo giorno di scuola si è dichiarato. E’ finita male perché io non l'ho considerato (non mi piaceva per niente) e lui dopo un po' ci ha rinunciato ma penso ci sia rimasto molto male. Non so quanti anni hai ma in ogni caso prima di dichiararti osserva bene il suo atteggiamento nei tuoi confronti; si comporta come se le piacessi? Se la risposta è palese allora puoi dirle quello che provi, se invece hai dei dubbi evita, potresti rimanerci molto male.

Noemi

Ciao Jj,

prima di tutto devi capire se questa ragazza ti piace veramente, magari osservandola meglio. Se capisci che il tuo amore è sincero e profondo, allora comincia a scoprire quali sono i suoi interessi, magari chiedendo ad un tuo amico/a di farlo al posto tuo per non destare sospetti. Quando ne saprai abbastanza, puoi offrirle del cioccolato a merenda, cercando di capire se le piace fondente o al latte; fidati, funziona.

Poi, se hai l'età adatta per farlo da solo, portala al cinema a vedere un film romantico. A volte, girati verso di lei e cerca di guardarla negli occhi, cosa che vi farà avere lo stesso battito del cuore in modo molto romantica. Non ho altro da aggiungere tranne: buona fortuna!

Elena

A me piace molto uno della mia classe e per capire, innanzitutto, se ricambiava ho fatto così: ho legato molto con un suo amico al quale so che dice tutto e alla fine ho scoperto che gli piacevo anch’io. Se alla fine scopri che non le piaci non preoccuparti vuol dire che non ti merita e ci sono tante altre ragazze: hai tempo ;).

Spero di esserti stata utile

Silvia_05

Se ti piace ci devi provare indipendentemente da ciò che pensa lei. Se non le piaci ci starai male ma c'è anche la possibilità che tu le piaccia e quindi jj vale la pena di provarci!

Giulia

Caro JJ, purtroppo non sei l'unico a cui piace un compagno di classe... Se sei un ragazzo timido mandale un messaggio dove le spieghi i tuoi sentimenti (ti consiglio di mandare un sms così il giorno dopo non dovrai incontrarla a scuola). Se invece sei un ragazzo che non si fa intimidire da una "banale" dichiarazione d'amore, chiedile di fare un collegamento via computer solo tu e lei e (se vuoi) inventati una scusa tipo "devo chiederti i compiti perché la mia connessione non andava bene mentre la maestra spiegava" e il gioco è fatto! Spero che i miei consigli ti siano d'aiuto. Buona fortuna e non scoraggiarti!

MariaChiara

Caro Jj,

anche io avevo una cotta per un mio compagno, l'ho preso da parte perché i miei compagni altrimenti ci prendevano in giro e glielo ho detto. In questo modo ho scoperto che anche lui aveva una cotta per me quindi secondo me devi prendere da parte la tua compagna di classe e dirglielo. Se non ricambia i tuoi sentimenti non ti scoraggiare. Se invece li ricambia meglio per te. Spero che questo consiglio ti possa servire. Fammi poi sapere com'è andata!

Benedetta

Anche se sono una ragazza e non provo magari la stessa cosa che provi tu, posso esserti d'aiuto: sono stata nella stessa situazione con un ragazzo e mi è andata tutto alla grande!

L'ho invitato a casa mia e appena siamo andati in un posto da soli gli ho fatto la proposta. Per farla più semplice, si te stesso.

Matilde

Caro Jj,

in questo periodo non puoi diglielo faccia a faccia. Io ti consiglio, se hai il suo numero, di mandarle un messaggio via WhatsApp oppure una lettera chiedendole se le piaci e spiegandole che lei piace a te.

Buona fortuna Jj!

Elena

Secondo me devi essere gentile, fare delle cose carine nei suoi confronti e vedrai che, prima o poi, il momento arriverà.

Eskere_LanziYT

Caro JJ,

ti consiglio di iniziare rivolgendole la parola: devi ricordarti di sorridere ed essere deciso, inizia con un semplice: "ciao, come va?". Sii educato, ma non troppo formale (o ti vedrà come una persona anche fin troppo educata, a meno che non le piaccia), studia i suoi interessi, ma sii sempre te stesso. Dopo un po' diventerete migliori amici, e quando penserai di essere pronto... fatti avanti.

Ricordati di dirmi come è andata, eh!

Mago Nero.

Ciao Jj,

per fidanzarti con questa tua compagna di classe ti consiglio di scoprire i suoi interessi e vedere quelli che avete in comune. Poi potresti provare a fartela molto amica, magari essendo gentile con lei, aiutandola, ad esempio. Dovresti poi stare molto con lei e quando sarai pronto le chiederai se vuole fidanzarti con te.

Nel caso di un rifiuto, tranquillo! Se poi non vuole proprio per niente, non insistere, troverai di meglio!

~B9_9000, Romito

Ci sono due possibilità: fai tu il primo passo e poi vedi che succede oppure cerchi degli amici in comune che possano aiutarti a capire se le piaci veramente. A te la scelta!

Gemma

Ciao Jj,

anche io volevo fidanzarmi con una che mi piaceva allora un giorno mi sono fatto coraggio e le ho scritto un bigliettino poi alla fine delle lezioni le ho detto che le era caduto qualcosa (il mio bigliettino) e gliel’ho dato. Per me ha funzionato, spero che funzioni anche per te.

Cristian

Anche io sto cercando di farlo ma con questa didattica a distanza è difficile...

Appena rientreremo provaci con un bigliettino o di persona (meglio di persona fidati).

Non mi resta che salutarti. Ciao!

Michele

Prima ragiona: ti piace veramente o è solo una cotta veloce? Nel caso ti piacesse davvero potresti avvicinarla con battute o scherzi divertenti (attento a non esagerare però) oppure potresti passare semplicemente più tempo con lei e... chissà, potresti incominciare anche a piacerle!

Ambrevole

Caro Jj,

se non sai se le piaci prova intanto ad aiutarla quando ha dei problemi, dopo un po’ dovrebbe avere già preso confidenza con te. Poi potrai dirglielo ma se sei ancora insicuro puoi mandarle una lettera con su scritto cosa provi per lei.

Bianca

Ciao Jj,

prima prova, con dei piccoli segni, a far capire alla ragazza che vorresti essere per lei più di un amico, se vedi che in qualche modo ricambia, inizia a parlarle. Piano, piano, se vedi che ride alle tue battute o che le piacciono i tuoi interessi, dichiarati o con una lettera o dal vivo, in un modo semplice.

Ginevra

Ciao Jj,

secondo me devi provare in qualche modo a dire alla tua compagna di classe cosa provi per lei; sennò non saprai mai se anche tu le piaci, magari anche lei sta cercando di dirtelo, chissà. Se non ce la fai a parlarle puoi dirglielo anche in altri modi come ad esempio scriverle in un bigliettino oppure puoi provare a telefonarle.

Forza, ci sono tanti modi per comunicare i propri sentimenti!

Sono sicura che ce la farai.

Ceci_Hyperversum

Ciao Jj,

mi chiamo Emma.

Anch’io ho passato il periodo dei fidanzamenti.

Prima di tutto devi capire se sei davvero innamorato perché a volte è soltanto un’impressione che durerà poco tempo ma se pensi solo alla tua compagna di classe tutto il giorno da un lungo periodo allora sei davvero innamorato.

Poi per scoprire se lei ti vuole se hai il suo numero di telefono puoi provare a chiamarla e a farle un po’ di domande tipo: “sei fidanzata?” oppure “sei stata mai innamorata?”.

Se non hai il suo numero di telefono puoi fare la stessa cosa in classe a settembre.

Emma

Non illuderti troppo, e sai, ci sono tante ragazze carine...

Io mi ero innamorata di un mio amico e gli ho detto quello che provavo e ora siamo fidanzati! Se sei timido metti un foglietto dentro il libro che sta leggendo (o sotto il banco) con scritti i tuoi sentimenti.

M2009a

Ciao Jj,

ti dico il metodo che ho usato io: a me piaceva tantissimo una ragazza alle elementari ma non sapevo come dirglielo ed ero molto timido. Un giorno però mi sono fatto avanti e da lì ho scoperto che anche io piacevo a lei; provaci anche tu! Buona fortuna!

Emanuele08

Caro Jj,

se vuoi scoprire se le piaci hai solamente 3 cose da fare; ovvero la lista dei 3 ❤️ (me l’ha insegnata la mia migliore amica) per scoprire (probabilmente) se le piaci. Ecco la lista:

1. Prova a stare di più con lei e a parlarle delle cose che pensi le piacciano.

N.B. Se arrossisce o distoglie lo sguardo imbarazzata passa al punto 2.

2. Ritaglia un cuore di carta e scrivici su: Ti piaccio? Tu a me sì. Rispondi: Sì, No, Forse.

Poi mandale una foto. (Super importante: Fatti rispondere!) N.B. Solo se risponde Sì o Forse passa al punto 3.

3. Chiedile se vi potete vedere quando è più comoda (o videochiamare) e dille ciò che provi per lei.

Greta

Ecco un consiglio da femmina: dovresti aspettare l’inizio della scuola e metterle sul banco un mazzo di fiori con una poesia o una lettera in una busta del suo colore preferito. Se non vuoi aspettare e sai il suo indirizzo puoi mandarle lunghe lettere con magari qualche poesia. A San Valentino puoi mandarle un biglietto di auguri con dei fiori, scommetto che tutte le femmine sarebbero felici con un mazzo di fiori o un biglietto d’amore. E poi ricordati che conta l’anima non la bellezza.

Sofia