Tra voi: cosa volete fare da grandi?

Stampa

Shutterstock

La nostra lettrice Mariposa ha posto la domanda delle domande:

«Sapete già quale lavoro volete fare da grande?»

Mariposa09

Ecco cosa le avete risposto...

LE RISPOSTE DEI FOCUSINI

Ciao Mariposa,

le cose che vorrei fare da grandi sono o l'archeologa oppure la biologa.

Se tu ancora non lo sai, non ti preoccupare! C'è ancora tanto tempo per decidere!

Una focusina

Ciao,

io ho diverse opzioni. Mi piacerebbe fare la cantante, l'attrice, la panettiera e aprire una casa editrice.

Nora

Ciao Mariposa,

io mi chiamo Federica e ho 12 anni e sì, so già cosa mi piacerebbe fare, ma c'è un problema...

Vorrei fare l'attrice (di film non di musical), ma mia mamma vorrebbe che io facessi la professoressa (delle medie) come lei. Secondo te e secondo voi, che lavoro è meglio?

@Fedemedolago09

Sì, io so già cosa vorrei fare da grande: vorrei fare l'illustratrice, che è quello che mi viene meglio.

Angy10

Ciao Mariposa09,

io da grande vorrei fare l'attrice per interpretare personaggi in spettacoli teatrali comici o horror, in alternativa mi piacerebbe anche fare la scrittrice di libri gialli.

Chia

Mariposa09,

io ho già in mente cosa fare, più o meno: la giornalista di F1 o la professoressa di italiano.

Tu che vuoi fare?? Ciao!

W la F1

Io ho pensato di diventare un architetto come il mio nonno che mi aiuterà di sicuro e in estate farò il capo degli scout.

Che ne dici?

Un caro saluto,

Mathilde

Io lo so già cosa vorrei fare diventata adulta: l'INSEGNANTE DI STORIA! Insegnare la mia materia preferita sarebbe bellissimo!

Ilaria

Io studierò per diventare veterinaria, il lavoro dei miei sogni. Vorrei avere una specializzazione in anfibi e pesci.

Sara1010

Da grande vorrei fare la maestra della scuola materna...

Adoro i bambini piccoli! Come hobby mi piacerebbe fare la fotografa!

Marianna

Dipende un po' dal tipo di persona magari qualcuno ha già in chiaro il suo futuro e qualcun'altra no. Io personalmente sono alle medie e ho in mente qualche lavoro che mi piacerebbe fare però forse è un po’ presto per scegliere ora quando abbiamo davanti ancora un po' di anni!

Un focusino

Io vorrei fare o il canante o il ballerino, ma van bene tutti e due!

:D

Ciao,

da grande vorrei aprire un ristorante in Spagna chiamato El Zorro; (che significa "la volpe" in spagnolo).

Amo la cucina, ne sono appassionata!

Rebecca

Bella domanda! Da piccolo ho sempre voluto fare il pompiere ma ora che vedo che a scuola vado molto bene cerco di puntare più in alto. Mi piacerebbe fare per esempio l'avvocato. E a te cosa piacerebbe?

JDV

A me piacerebbe fare da grande l’informatico, creare nuovi programmi utili per il futuro.

Buonagiornata.

Lorenzo2011

Cara Mariposa09,

io da grande vorrei fare l’astronauta per scoprire nuovi pianeti.

IKO

Io personalmente so già che lavoro fare da grande e vorrei essere una super professoressa di italiano e latino (lingua morta e madre dell'italiano, appunto).Tutto dipende dal carattere (c'è chi è deciso e chi indeciso, chi necessita di tempo e chi ha già un'idea) e dalle inclinazioni della tua indole (io amo le lingue).

Tutto ti sarà più chiaro anche con la scelta della scuola secondaria di 2°grado, chiamata comunemente superiori. E’ una scelta fondamentale che dipende solo da te, ma c'è ancora molto tempo. Io l'anno scorso ho eseguito questa scelta, iscrivendomi al Classico.

Lots of love <3

Cara Mariposa09,

io da grande voglio fare molti lavori: 1 voglio fare la cantante;

2 l'attrice;

3 la scrittrice;

4 la modella; 5 la stilista;

6 la modella; 7 la scenografa e disegnatrice di cartoni.

Una focusina

Io vorrei dedicarmi agli animali perché sono la mia passione, quindi aprirò un agriturismo che accoglie anche gli animali e farò la volontaria nei canili e nei gattili.

Tabby711

Io da grande come lavoro vorrei diventare una pasticciera ma adoro la musica quindi sono un pò indecisa...

Una focusina

Ciao Mariposa09,

ho pensato molto a cosa vorrei fare da grande ma alla fine ho deciso: farò la VETERINARIA. Mi piacciono molto gli animali, soprattutto i cavalli. Spero di riuscire a realizzare il mio sogno.

Alice

Cara MARIPOSA09,

io vorrei farne tanti, ma il mio preferito è la cantante. Poi mi piace anche ballare e il cinema... Potrei fare una lista infinita! Ti saluto

Mary011

Io vorrei fare la poliziotta o l'astrofisica, perché adoro i pianeti, in particolare Giove.

Ci sono anche lavori che sarebbero belli ma non li farò mai, come l'attrice in un cast importante.

Giulysangiolike

Ciao, io credo di sapere già cosa farò da grande: mi piacerebbe fare la prof di storia, scienze e geografia. Adoro insegnare e lo dimostra il fatto che mia sorella di 4 anni sa leggere i numeri fino a 20! Ciao

# Marti011

Ciao Mariposa,

io credo che da grande farò l’avvocato o il chirurgo ma mi pacerebbe anche girare un film con Chuki, la bambola assassina.

Nicole

Il mio sogno lavorativo è diventare un ciclista di montanbike o anche un astronauta che viaggia su Marte.

LUCCHISSIO

Ciao,

il lavoro che mi piacerebbe tanto fare da grande è l'ingegnere informatico perché negli ultimi anni la tecnologia ha fatto grandi passi avanti e sono entusiasta delle cose che si possono fare con essa...

Davide

Io voglio diventare scrittrice, l'ho deciso da piccola perché è il mio talento ed è evidente. Se però non hai una passione sfegatata per qualcosa non ti preoccupare: hai tempo fino alla fine del liceo per decidere. Le prove? Fino alle medie la scuola è una unica per tutti e i licei classici e scientifici lasciano aperte tutte le strade.

Anna13

Da grande mi piacerebbe essere un'ecologista; tengo molto alla vita di ogni essere vivente sulla terra e mi sembra giusto che tutti possano vivere in modo tranquillo, senza inquinamento e distruzione.

Una focusina

Io da grande vorrei fare la chirurga insieme alla mia migliore amica che anche lei da grande vuole fare la chirurga come me!

Serena!

Io vorrei fare l’illustratore. Ti consiglio di provare cose diverse e scegliere quella che più ti piace. Devi trovare un ambito lavorativo che la includa e poi scegliere il percorso didattico che più si adatta a te

Un focusino

Ciao,

a me da grande piacerebbe diventare una dottoressa. E' da quando ero bambina che adoro questo mestiere perché secondo me la cosa più bella della vita è salvarne tante altre. Poi durante il lockdown, quando vedevo tutte quelle persone morire al telegiornale, ho riflettuto e ho deciso: servono molti più medici e infermieri al mondo e io voglio essere uno di quelli. Per quanto riguarda la specializzazione avevo pensato chirurgo o cardiologo ma direi che c'è ancora tempo per decidere.

Ilaria19

Ciao Mariposa09, Da grande vorrei diventare una biologa marina. Ma questa è la mia risposta ora. Con gli anni che passano è cambiato anche il lavoro che desidero fare: prima la cantante, poi la maestra, poi l'illustratrice di libri... E sono quasi sicura che cambierò idea ancora! Ho ancora tempo prima di dover scegliere e posso ancora pensarci…

Alice