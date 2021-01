Tra Voi: “Aiuto, mi chiama mamma!”

Stampa

Help! Un mio compagno di classe mi chiama mamma: come faccio a non incavolarmi?

Caterina, Passirano (Brescia).

LE RISPOSTE DEI FOCUSINI

Cara Caterina,

ho letto la tua lettera e voglio consigliarti di ignorare il tuo compagno di classe e, quando ti chiamerà ancora in quel modo, facci una risata sopra.

Vedrai che facendo così si stuferà e smetterà.

Provaci, secondo me funziona!

Chiara

Innanzitutto bisogna capire se lo dice per offenderti, per scherzare o per attirare la tua attenzione. Se è per offenderti ignoralo, ma se continua parla con un adulto. Se vuole attirare la tua attenzione, cerca di parlargli e capire perché fa così. Potreste anche diventare amici! Buona fortuna.

Gi7

Cara Caterina,

io ti consiglierei innanzitutto di parlarne con un adulto (se non l'hai già fatto) e poi, la prossima volta che ti chiamerà "mamma", di riderne con lui. Così capirà che sei superiore a tutti questi dispetti e magari diventerete amici.

WAmongUs/Hola

Ciao Caterina,

prima di tutto di' al tuo compagno che non ti piace che ti chiami così poi, se continua, dillo ai tuoi genitori vedrai che si risolverà tutto. In bocca al lupo!

Yoshican2

Prova a ignorarlo (o dillo subito alle maestre). E’ successo anche a me e ora siamo grandi amici, abbiamo scoperto che siamo fatti uno per l'altro.

CC99

Se lo fa apposta ti consiglio di contare nella tua mente per mantenere la calma...

Magari però non lo fa apposta... capita anche a me! C'è una mia amica che, senza accorgermi, io chiamo mamma...

Alice

Secondo me quel tuo compagno lo fa apposta. Ho avuto anch'io un'esperienza simile e ti consiglio di non fargli vedere che sei arrabbiata e di adattarti al gioco, magari trattandolo come un tuo bambino per davvero.

Arianna

Cerca di non prenderla come qualcosa di spiacevole ma come uno scherzo, perché sono sicuro che se sapesse che a te dà fastidio non lo direbbe.

Tommaso

Secondo me ti chiama in questo modo perché vuole attirare la tua attenzione.

Proprio per questo io lo ignorerei, so che è difficile ma probabilmente, vedendoti

arrabbiata, lui lo fa di proposito per farsi notare.

Francesca

Mostragli che non ti interessa che ti chiama così, ma non chiamarlo a tua volta (per prenderlo in giro, ad esempio) "papà" perché è comunque una cosa brutta. Spero funzioni! Ciao!

FabyP

Ciao Caterina,

per non incavolarti prova a ignorarlo, (però non devi dire alla maestra niente sennò lui crederà che non hai coraggio) ma se non ne puoi più ribellati contro di lui.

Puoi dirgli, per esempio: “Allora, X (ho scritto X perché non so il suo nome) smettila di chiamarmi mamma perché non sei affatto simpatico!”.

Spero che il tuo problema si risolva presto e ricorda, in casi come questo non perdere mai il coraggio.

Luna