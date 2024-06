Racconto fantasy: “Anima tua”

Stampa

La Costellazione Balene, il nome d'arte di tre ragazze appassionate di scrittura, ci introduce nel magico mondo di Anima Tua, il loro primo racconto inedito. Ispirato dal celebre libro Streghe di una notte di mezza estate di Terry Pratchett, il racconto narra la storia di Undis Mayem, tormentata da incubi che si rivelano più reali del previsto. In un'avventura tra mistero e magia, Undis, insieme alle sue compagne Darkita e Timera, affronta pericoli e segreti nel regno di Lancre. Le nostre autrici sperano di far sognare e appassionare tanti focusini con questa storia avvincente.

Buona lettura!

ANIMA TUA

Il sogno

‘Undis, ... Undis, ...’

‘Che c’è! Cosa vuoi?’

‘Voglio la tua anima, Undis. E se tu non me la darai tutto quello

che hai sarà distrutto!’

‘No!’

Una risata piena di odio rimbombava. ‘Tu non puoi dire di no a me,

Undis Mayem!

Undis si svegliò di soprassalto, ancora tremando. Il sole stava

sorgendo e i primi raggi entrarono nella caverna. Undis si alzò

sospirando. Di nuovo quell’incubo l'aveva tormentata. Provava a

ripetersi che era solo un sogno ma era così vivido, così reale che

era inutile raccontarsi diversamente. Solo adesso si rese conto

che Darkita e Timera non erano a letto. Uscì fuori per trovarle con

valigie e borse pronte, scope in mano. “Ah, finalmente si è

svegliata la nostra bella addormentata!” disse Darkita. Poi

vedendo la faccia confusa di Undis continuò, “Abbiamo avuto un

messaggio da Katheryne. Dobbiamo tornare a Lancre, è una

questione di massima urgenza. Su sbrigati, dobbiamo partire.”

Tutta trafelata, Undis rientrò nella caverna e inizio a fare i bagagli.

Cinque minuti dopo erano tutte sedute sulle proprie scope pronte

a partire. “Altaricanta” disse Darkita, e immediatamente le scope

si alzarono e volarono via. Tutto era tranquillo ma Undis non

riusciva a dimenticare quella voce che veniva così tante volte a

visitarla nel profondo della notte.

Le streghe

Mancavano poche settimane al giorno di mezza estate. Il regno

di Lancre sonnecchiava nella calura che baluginava sulla

foresta e sui campi. In cielo apparvero tre punti. Dopo un po' fu

possibile identificarli come tre figure femminili a cavallo di tre

scope, con uno stile di volo che ricordava quello delle tre anatre

di gesso. La prima, chiamiamola capo, vola seduta con la

schiena dritta, uscendo apparentemente vincitrice da una sfida

con la resistenza dell'aria. Potreste definire il suo aspetto

singolare, o perfino avvenente; ma non potreste considerarla

"bella," a meno che non vogliate vedervi crescere il naso di un

metro. La seconda è bassa e grassa, con le gambe arcuate, la faccia

come una mela lasciata lì troppo a lungo e un'espressione di

benevolenza quasi terminale. Suona il banjo e canta. La

canzone parla di un porcospino. A differenza della scopa della

prima, più o meno sgombra a parte un paio di sacchi, questa è

sovraccarica di cose tipo due asinelli di peluche viola,

cavatappi a forma di bambini che fanno pipì, bottiglie di vino in

cestini di paglia e altri souvenir internazionali. In mezzo a tutta

quella roba, è acciambellato il gatto più puzzolente e malvagio

del mondo, e al momento dorme.

La terza, e decisamente l'ultima delle scope, è occupata dalla

più giovane. A differenza delle altre due, vestite di nero come

corvi, indossa abiti allegri e colorati che non le stanno bene,

come probabilmente non le stavano bene dieci anni fa. Ha sul

viso un'aria vaga, gentile e speranzosa. Ha dei fiori nei capelli,

ma stanno leggermente appassendo come lei. Le tre streghe

superano i confini di Lancre, il regno, e in breve sorvolano la

città. Iniziano la discesa sulle brugherie oltre la città, per

atterrare poi accanto a una pietra che segna i confini del loro

territorio. Sono tornate. E tutto va di nuovo per il verso giusto.

Per circa cinque minuti.

L’arrivo

Le tre streghe entrarono nella taverna. Un odore familiare

riempiva il posto. Queste streghe erano state sorelle per millenni.

Appena entrate si diressero verso il gruppo. Dopo alcuni passi,

salutarono i presenti.

“Ciao! Siamo arrivate!” Cantavano le streghe.

“Ad astra arabasque, sorelle” disse la strega appoggiata alla

porta, “Siete un po’ in ritardo. Sbrigatevi! È quasi ora.”

Sulla sinistra, Katheryne aprì la porta del salone, mandandole

dentro.

“Perché? Siamo appena arrivate.” Chiese Darkita.

“Ha ragione, non ci serve andare di corsa. Tutto bene, sorella

Katheryne?” Chiese Timera.

“Stai bene?” Chiese Undis.

“Non c’è tempo per le domande. Muovetevi!” Disse Katheryne.

Seguendo le sue indicazioni, entrarono tutte nel salone confuse,

e presero i propri posti intorno al tavolo rotondo.

“Care sorelle, ho scoperto un problema grave.” Disse Katheryne,

ricevendo sguardi strani, “La nostra capa è stata contagiata da un

virus”. In un attimo il salone si zittì miseramente. Le streghe

furono prese dal panico all’idea di perdere la Madre. Undis rimase

impassibile.

“Non sappiamo cosa succederà ma la dobbiamo aiutare!”

Annunciò Katheryne. “Andate! Mi serve un momento, sono molto

commossa.” Le streghe uscirono dal salone solennemente.

Bugie

"Undis! Aspetta! Ho una cosa che ti potrebbe interessare.”

disse Kathryne.

"Sì, che c'è?" Chiese Undis. Katheryne si avvicinò a Undis, con

un sorriso caldo sulla bocca, mentre mise una mano sulla

spalla di Undis.

"Vieni. Ho un po' di cose da dirti." Disse Katheryne “Sorella... i

tuoi sogni... dimmi."

"C-Che vuoi dire? Io non ho gli incubi!" alzava la voce Undis.

"Undis, io non ho parlato di incubi, calmati... dimmi cosa ti sta

dando questi brutti sogni! Voglio solo il meglio per te!" Rispose

Katheryne.

Undis alzò la voce,"No! Voglio dire... No... Grazie... io sto

bene... niente problemi qua!”

"Undis, tu hai visto il futuro, vero? Anche a me è successo in

passato. E sono riuscita a trovare un rimedio per farlo andare

via. Ti posso aiutare! Vieni sorella." Sussurrò Kathryne. "Cara

mia, io ti capisco... vieni con me..."disse Kathryne,

"Ahaha! No... io sto bene, tu non dovresti sapere niente...!

Ciao, ciao!" si agitò Undis, "Se ho dei problemi posso sempre

parlare con le mie sorelle!”

Il sorriso lasciò le labbra di Katheryne che si avvicinò a Undis.

"Undis. Se ti permetti di dire una parola alle tue sorelle, tutto

finirà male." disse con una voce minacciosa. "Questa... è una

promessa."

Undis, tremante, con il fiato sospeso, si diresse frettolosamente

verso le scale, lasciando Kathryne alle sue spalle.

Segreti

Darkita sospirò mentre disfaceva la valigia. Timera era di sotto

al bar probabilmente con Undis. Finalmente aveva del tempo

libero. Poteva esplorare Lancre dopo vent’anni. Sì mise la

giacca di pelle e si diresse verso le scale. Ma si fermò. C'era

una porta. Stropicciò gli occhi. Un secondo fa non c'era e

adesso... Devo andare, si disse Darkita. Ma ogni passo che

l’allontanava dalla porta era forzato. Voleva così tanto andare a

vedere cosa c'era al di là. In cima alle scale Darkita riguardò la

porta e poi guardò le scale, prese un respiro e corse alla porta

misteriosa, trepidante. Afferrò il pomolo e spalancò la porta.

C'era una luce abbagliante e Darkita si coprì gli occhi ed entrò

nella stanza. Dopo essersi abituata alla luce Darkita si rese

conto di essere in uno studio. Al centro della stanza c'era un

leggio. Darkita si avvicinò con cautela. C'era un diario sopra il

leggio, il titolo scritto in grande:

KATHERYNE

Darkita trattenne il respiro. Questo era il diario di Katheryne.

Katheryne, la persona che adesso avrebbe preso il posto di

strega madre. Da brava strega sapeva di non doverlo guardare

ma aveva l'opportunità di leggere i segreti della futura madre.

Aprì il diario e sfogliò le pagine frettolosamente.

15/5/1873

Diario, Ho trovato l’incantesimo che mi serviva. Adesso quella

mocciosa sarà tormentata giorno e notte da questo sogno che per lei

sarà come vivere in un incubo. Ti aggiornerò sul mio piano tra un

paio di giorni.

Col fiato sospeso Darkita continuò a leggere.

20/5/1873

Ieri, pensò Darkita

Il mio piano sta per realizzarsi. Tutte le streghe sono in partenza per

venire qua e dirò loro che la strega madre è ammalata. Ci sarà

Undis. Se riesco a ingannarla nel modo giusto con la sua anima e il

mio potere tutto il mondo si inchinerà al mio cospetto.

Darkita sgrano gli occhi e fece un passo indietro. Voleva

gridare. Voleva non credere a quello che aveva letto.

Katheryne. Quella strega così gentile. Darkita uscì di corsa,

l’angoscia che le cresceva dentro. Doveva trovare Undis, era in

pericolo! Improvvisamente la vide salire di corsa dalle scale, i

capelli di solito ordinati in un disordine totale. Darkita fece un

sospiro di sollievo e corse incontro ad Undis.

L’incontro scontro

“Darkita! Ti ho trovato!” gridò Undis.

“Undis! Dov’eri? Non importa! Stai attenta! Eri con Katheryne?”

Chiese Darkita.

“Si? Che c’è? È un problema?” domandò Undis

“SI!! Lei ha tutto un piano!!” Darkita si affrettò a dire.

“Ma... Katheryne? NO! Non ti credo!” disse Undis.

“No. Mi DEVI credere, se fossi in te, starei molto attenta.

Qualcosa non sembra giusto in lei.” Darkita la avvertì.

“Che dici?! Ci siamo sempre fidate di Katheryne!” Dichiarò in

fretta Undis, “Non ti credo, basta con queste sciocchezze! Non

ti credo, non ti credo, non ti credo!!”

Scappò giù dalle scale, gli occhi spaventati di sua sorella

attaccati alla sua schiena. Undis aprì la porta del salone

maestoso, silenzioso e desolato. Le scarpe di Undis correvano

sulla pietra. Aprì un’altra porta, questa volta turchese ed entrò

nella taverna affollata, le voci delle care amiche si fermarono.

Le streghe guardarono preoccupate mentre si spingeva

attraverso la folla. Finalmente Undis aprì la porta, e là stava

Katheryne.

“Katheryne!” Disse Undis.

“Ah, finalmente, eccoti qua.” Sorrise Katheryne, “Sei ritornata.

Mi devi aiutare con una pozione, per curare questi sogni.

Dobbiamo trovare il fiore mirtillo, vieni con me nel bosco.”

“Sei sicura...? Il bosco è molto pericoloso...” affermò Undis.

“Assolutamente, non c’è niente di male, ti sto aiutando Undis.

Sono l’unica che ti capisce, ricordati.” Disse Katheryne, un po’

più seria.

“Davvero...non è niente?” domandò Undis

“Si... tutto andrà bene.” Disse Katheryne.

“Ok... Farò tutto quello che mi dici. Voglio mandare via questi

sogni” Confermò Undis.

“Perfetto! Dai, vieni!” Ordinò Katheryne.

“Certo, come vuoi.”

La foresta di mezzanotte

La foresta di mezzanotte. Un posto desolato e abbandonato

senza vita. Katheryne e Undis erano arrivate a destinazione.

“Eccoci arrivate!” Disse Undis “Ora dobbiamo solo trovare il

fiore mirtillo e...”

Katheryne scoppiò a ridere. Non era una risata allegra ma una

risata sarcastica che risuonò tra gli alberi.

“No, mia cara! Non mi serve il fiore mirtillo, mi serve la tua

anima!”

E di colpo Undis si ritrovò nell’incubo che l’aveva tormentata

tutte queste lune.

“No! Non te la darò mai!” Gridò Undis.

“Voglio la tua anima! E se tu non me la darai tutto quello che

hai sarà distrutto!”

“No!”

“Tu non puoi dire di no a me, Undis Mayem!”

La voce di Katheryne che solo poco tempo fa era gentile era

adesso rauca, piena di odio. Katheryne puntò il dito contro

Undis: “Anima tua nunc mea, anima tua nunc mea...”

Una luce azzurra avvolse Undis, e il buio calò sul regno di

Lancre.