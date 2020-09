Junior reporter, Vico Equense: la mia città

Stampa

Vico Equense è una città situata in Campania, in Provincia di Napoli.

Al primo posto tra le sue tante attrazioni turistiche e culturali c’è di sicuro la sua Ex Cattedrale, cioè la Chiesa della Santissima Annunziata, ma è bellissimo e molto famoso anche il Castello Giusso

La Cattedrale della Ss. Annunziata è stata costruita in stile gotico a picco sul mare e la sua torre quadrata ricorda la difesa contro le invasioni da parte dei pirati Saraceni.

Al suo interno è sepolto il giurista napoletano Gaetano Filangieri.

Il Castello Giusso è un castello medievale che si presenta come un monumento, con i suoi merli e le sue torri.

Venne costruito nel 1300 da Carlo II d’Angiò, Re di Napoli. In questo castello soggiornò anche Gaetano Filangieri.

