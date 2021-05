Junior reporter, un’avventura al parco acquatico

Stampa

Mai dimenticherò le mie tante esperienze al parco acquatico vicino alla mia città.

Ne sceglierò, però, una sola perché per raccontarle tutte servirebbero almeno 8 pagine.

Siamo partiti con l'auto dei miei cugini, uno di 12 anni e l'altra di 8 anni e, viaggiando, abbiamo attraversato dei bellissimi campi di fiori. Io ero super entusiasta un pò perchè la strada mi sembrava "esotica", un pò al pensiero di andare ad un parco acquatico ricchissimo di attrattive divertenti.

Era una sensazione bellissima!

Ero talmente occupato ad immaginare cosa ci aspettava che non mi sono neanche accorto di essere arrivato al parco acquatico: che emozione!

A prima vista era enorme e siamo subito andati alla biglietteria per pagare perché non potevano farci entrare gratis! Magari!

Io e la mia famiglia siamo andati avanti e mentre aspettavamo i cugini nella sala principale ci siamo resi conto di quant'era grande! Da lontano si vedeva una parte di Acquapark ed era davvero grandiosa!

C'erano attrazioni che potevo fare e altre dove invece non potevo andare ma, nonostante tutto, è stata una fantastica esperienza.

Vi consiglio fortemente di visitare un parco acquatico, soprattutto con la famiglia!

Leonardo