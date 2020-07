Junior reporter, una giornata al campo estivo con mia sorella

Stampa

Ipa-Agency

Cari focusini e Focus Junior,

oggi vi voglio raccontare la mia giornata, adesso, d’estate:

io e mia sorella dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 andiamo ai centri estivi, mentre i miei genitori lavorano, mio padre da casa e mia madre va in studio (fa l’avvocato).

Io e mia sorella ci svegliamo verso le 7:30, più o meno: io puntuale, mia sorella E’ UNA DORMIGLIONA!

Quando finalmente mia sorella capisce che si deve svegliare andiamo in cucina a fare colazione:

la colazione di tutti i giorni è: per me tazza di latte con cereali "Cherrios”, quelli rotondi al miele, con un bicchiere di latte con il Nesquik, mentre mia sorella mangia la frutta.

Finita la colazione andiamo in salotto e guardiamo la televisione per circa 10 minuti poi andiamo in bagno a lavarci e in camera per vestirci.

Verso le 8:45 arriviamo al centro estivo

e ci misurano la febbre

Secondo me non è per niente affidabile la pistolina ma…

Arriviamo al parco giochi: io gioco a basket con due miei amici, e mia sorella non lo so...

Facciamo i compiti dalle 10:00 alle 10:30, giochiamo e svolgiamo attività come palla prigioniera, mangiamo alle 12:00, gioco libero e poi alle 14:00 ogni giorno cambiano i giochi:

lunedì e venerdì partita a calcio;

martedì e giovedì tennis, lo sport che faccio io;

mercoledì dipende.

Alle 15:00 arriva la parte più bella dei centri estivi, IL BAGNO!

Dove vado io ci sono due piscine, una piccola e una grande, con tre altezze diversi e 5 trampolini.

Infine dalle 17:00 in poi si gioca e si fa la merenda, che può essere pane e nutella, gelato ecc…

Una volta a casa doccia e poi quello che abbiamo voglia!

Questa è la mia giornata

Giacomo