Junior reporter, spero un giorno di andare nell’olimpo degli dei greci

Stampa

Alamy

Caro Diario,

voglio dedicare ai miei discendenti queste pagine e forse anche altre. Spero incuriosirà conoscere i miei pensieri di bambino di 8 anni, 6 mesi e 5 giorni.

Spero un giorno di andare nell'Olimpo degli Dei (Greci). Ma non credo di esserne degno!

Ho paura del buio e delle zanzare.

A scuola prendo quasi sempre 10, sono bravo soprattutto in inglese e matematica.

Rimango ai videogiochi per più tempo di quello che mi viene assegnato dalla mamma.

Quindi non credo di meritare l'Olimpo.

Adesso mi trovo in un mondo infettato da una pandemia. La maestra ci ha un pò tranquillizzati.

Dobbiamo lavarci spesso le mani.

Durante il lock down suonavo il pianoforte per le mie piante.

Mi è mancato giocare nel giardino della scuola!

Mi è mancato il camino dei nonni.

Amo la montagna e la prima volta che ci sono andato il COVID 19 non aveva ancora fatto ammalare le persone. Adesso che possiamo di nuovo viaggiare, spero tanto di andare in montagna.

Nettuno Zeus Ade