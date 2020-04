junior reporter, riflessioni e consigli dei focusini per affrontare l’emergenza covid-19

Stampa

Pixabay

Mi affaccio dalla finestra e vedo che…

In questo periodo mi sembra che la vita si sia fermata. Per colpa del virus chiamato Covid-19 tutti restano a casa; è come se a un certo punto tutti fossero diventati pigri le persone che escono si fossero improvvisamente ricordate dello smog infilando le mascherine. Non è bello rimanere in casa tanto tempo; ti stanchi subito di fare tutto e poi, dato che nel periodo “normale” tutti uscivamo e avevamo modo di sfogarci, si finisce per litigare per cose inutili.

Credo che questo coronavirus pensi di essere un re; per sconfiggerlo dobbiamo tutti restare a casa ma insieme ce la faremo.

#Andràtuttobene

Beatrice Vittoria

Scrivere lettere come una volta

Sono Layla da Valbrembo (BG) e volevo dare a tutti i focusini un consiglio molto utile per questo periodo di Covid-19 ovvero quello di tenersi in contatto con gli amici e/o i parenti con le lettere perché secondo me danno molta più emozione delle videochiamate o degli sms.

Inoltre potete tenervi occupati con letture, musica, lavoretti e, naturalmente, con Focus Junior!

Un saluto.

Layla

Scoprire nuovi hobby e nuove passioni

Sono Beatrice, ho 12 anni, abito a Treviso e penso che, anche se stando a casa molti dei miei amici si annoiano e non sanno che fare, questo virus può essere un’opportunità per conoscere sé stessi e scoprire nuove passioni e hobby. È un’occasione per staccarci dal mondo esterno e conoscere e migliorare le nostre abitudini.

Creiamo nuove acconciature, nuovi look e sviluppiamo nuove passioni. In questo modo ci renderemo conto di quanto era ripetitiva la nostra settimana prima. Mi raccomando divertitevi in famiglia e chiamate gli amici!

Un abbraccio virtuale.

Beatrice.