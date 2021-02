Junior reporter, raccogliere i rifiuti in spiaggia

Stampa

Sofia

Questa estate stavamo passeggiando in spiaggia, a Metaponto, e abbiamo trovato due lunghi rami con i quali siamo andati in cerca di rifiuti fino ad arrivare al fiume Basento, sulle cui rive abbiamo visto tanti strani uccelli.

Al ritorno, verso il tramonto, una piccola barca a vela sembrava volare in acqua; in quel momento non ho esitato e ho fatto una foto al paesaggio da cui poi ho tratto il disegno che vedete qui sopra.

Abbiamo raccolto moltissime cose:

buste di plastica, bicchieri

e, soprattutto, mozziconi di sigaretta.

Il giorno dopo, insieme ad un'altra nostra amica, ci siamo ritrovati di nuovo in spiaggia, attrezzati con tante buste.

Giove e Sofia