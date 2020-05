Junior reporter, qualche idea per passare il tempo in modo interessante stando a casa

Stampa

pixabay

Ho 10 anni e vorrei suggerire agli altri lettori di Focus Junior alcune soluzioni che ho trovato per passare il tempo in modo interessante in questo periodo particolare.

1) Fare degli esperimenti:

- mescolare aceto e bicarbonato, la reazione chimica che avviene è la schiuma;

- mescolare l'acqua e olio e vedrete che i due liquidi non si mescolano perché l'olio è più leggero dell'acqua mentre l'acqua è più pesante dell'olio.

2) Studiare.

Il mio metodo di studio consiste nel leggere l'argomento che si deve studiare una volta, poi rileggerlo a pezzi cercando di ripetere. Quando si è sicuri bisogna ripetere tutti i pezzi insieme.

3) Restare in contatto con i vostri amici, con i vostri parenti, in modo di avere qualcuno a cui esprimere le proprie idee, le proprie emozioni e i propri sentimenti.

4) Guardare delle serie TV per rilassarvi e prendere del tempo per voi.

Anastasia