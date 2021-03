Junior reporter, proposte inimmaginabili di Magia Delux

Stampa

Dina Belenko / Alamy / IPA

Alexus e Zita, maghi di professione e studenti per passatempo, hanno delle proposte inimmaginabili di Magia Delux che vogliono condividere con i loro amici focusini:

1. parola magica per attivare la pozione magica;

2. iscrizione da imparare e ripetere per entrare nel loro luogo magico;

3. pozione magica mai provata, creata da loro.

Il loro motto è:

"E' sempre tempo per Magia Delux! Noi siamo maghi tutto l'anno...Haah ha ha ha!"

Proposte inimmaginabili di Magia Delux

Alexus, Mago patentato

{Ragiuda aron} = parola magica per far attivare la pozione magica.

{Rogas-polingo-juligafo-aron} = parola magica iscritta sull’entrata del castello di Alexus da ricordare e ripetere quando si vuole uscire.

Pozione per diventare invisibile

5 litri di plasma di fantasma

4 Bocche di Dissennatore

3 bacchette magiche di piume di fenice

10 intestini di drago vivo

Zita, Maga patentata

{Occusilop Enoizop} = parola magica per far attivare la pozione magica.

{Simissitnetop-Subinoitop} = iscrizione sull’apertura della caverna dove Zita pratica le sue magie da pronunciare in presenza di Zita per essere accettati.

Pozione per farsi trasformare in animale

6 Sanguisughe vive

4 gocce di Lunaria

4 litri di sangue di drago solarium

Polvere di 2 corna di Bicorna

Pelle secca di un Ghirigoro