junior reporter, pro e contro della didattica a distanza al tempo del Coronavirus

Con la crisi da coronavirus (COVID-19), non potendo più andare a scuola, siamo corsi ai ripari e ci siamo forniti di tablet, computer e apparecchiature tecnologiche grazie ai quali è nata la didattica a distanza.

Cosa significa?

Da quando è uscito il DCPM (Decreto del presidente del consiglio) sulla scuola noi studenti siamo chiusi in casa e i professori si sono ingegnati e hanno cominciato a lavorare in modalità “smart working” attraverso piattaforme come Google Meet e Skype.

Pro e i contro del nuovo modo di andare a scuola

Pro: si è a casa.

Per molti non conta, ma secondo me stare a casa trasmette sicurezza e hai a portata di mano tutto quello di cui puoi avere bisogno, (libri, appunti, quaderni ecc...) senza dover inventare la classica scusa dei compiti rimasti sulla scrivania a casa.

Altro pro delle lezioni a casa è il non doversi necessariamente sistemare con trucco, outfit alla moda, capelli con la piega, ecc... Per non dover spendere tempo a prepararsi infatti c’è l’opzione fotocamera disattivata.

Contro: la connessione difficile.

Ebbene sì, essendo collegati in milioni di alunni, la connessione può andare e venire, magari non facendoci sentire la spiegazione o impedendo di parlare col microfono attivo.

Anche per quanto riguarda i compiti ci possono essere difficoltà tecniche. Infatti molti professori ci consegnano i compiti da eseguire, ma su alcuni programmi come Google Classroom, il procedimento per consegnare i “lavori del corso” è un po’ complesso oppure non si riescono ad inviare i compiti.

Cari focusini, concludo dicendo che nonostante le difficoltà che incontriamo le lezioni online sono di grande aiuto per andare avanti col programma scolastico.

Agnese