Stampa

Ipa-agency

Cara Mamma, tu sei speciale,

vali più di ogni regalo di Natale.

Ma non è il Natale il soggetto di questa poesia,

questo testo è dedicato a ogni Mamma che ci sia.

Ci lava, ci cura e ci veste

anche quando si è una peste.

Hai fatto tanto per noi, lo apprezziamo,

per questo una festa ti dedichiamo.

In ognuno di noi hai acceso una fiamma,

quindi ti auguriamo buona Festa della Mamma!

Jacopo