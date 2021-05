Junior reporter, perchè è importante ricordare tutti i giorni la lotta contro la violenza di genere

Stampa

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/dpa/Alamy Live News

Ciao a tutti, noi siamo Giorgia ed Eleonora, e oggi vorremmo parlarvi di un argomento molto importante: la violenza sulle donne.

A scuola capita molto spesso di sentirne parlare, ma raramente si agisce o si decide di fare qualcosa al riguardo. Oggi noi ci proviamo, partendo da un semplice articolo, perchè vorremmo rendere il mondo migliore e chiediamo il vostro contributo, che è necessario.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne cade il 25 novembre, ma pensiamo che sia un argomento che va ricordato tutti i giorni:

un monde senza donne non può esistere!

E se mai abbasseremo la testa, sarà solo e soltanto per guardare le nostre scarpe rosse.

Il 25 novembre è stato scelto come giorno simbolo perchè proprio in questa data, nel 1960, tre giovani sorelle domenicane mentre si stavano recando a trovare i mariti in carcere per motivi politici sono state sequestrate, massacrate, torturate e uccise.

Ci piacerebbe che tutti noi, come manifestazione simbolica, una volta a settimana, indossassimo un paio di scarpette rosse o una spilla con un fiocchetto rosso, per dimostrare che ci siamo e che vogliamo combattere!

Contiamo su di voi, insieme ce la faremo!

Giorgia e Eleonora