Junior reporter, perchè bisogna comportarsi con rispetto nei confronti della natura

Maria Elena

Perché non dobbiamo gettare i rifiuti per terra?

La natura è preziosa e ci permette di respirare; se noi buttiamo i rifiuti a terra rischiamo di non poter vivere, di arrivvare addirittura all'estinzione della razza umana.

Sono stati appositamente creati i cestini dove possiamo buttare i nostri rifiuti: i cestini di solito hanno sopra un etichetta che ci permette di capire quale rifiuto dobbiamo gettare.

L'immondizia eliminata correttamente poi va anche raccolta quindi gli operatori ecologici devono essere attenti a passare in tutti i quartieri e raccogliere le buste che si trovano dentro i cestini.

Perché non dobbiamo gettare le sigarette accese nei prati?

I prati possono incendiarsi così come i boschi e se noi buttiamo le sigarette accese nella natura rischiamo anche di ferire gli animali.

Il mio consiglio a tutti i fumatori però sarebbe quello di smettere e cercare di non fumare più...

Perché dobbiamo usare di meno le automobili?

Le automobili producono smog quasi tutte (le automobili elettriche non lo producono) e noi dobbiamo cercare di usarle meno per inquinare meno l’aria. In questo modo riusciremo a respirare aria pulita, i nostri polmoni ci ringrazieranno e noi avremo fatto anche un bel po' di ginnastica con le gambe.

Certo se dobbiamo viaggiare da città a città, da regione a regione, da stato a stato, dobbiamo quasi sempre usare l'automobile ma se dobbiamo andare a fare una passeggiata andiamo a piedi!

Spero che ascolterete i miei consigli per proteggere la natura.❤

