Junior reporter news: L’elefante e la lucertola

Elisa Rossini, 14 anni

In un tempo molto antico, l’elefante e la lucertola diventarono amici. A quel tempo la lucertola era un animale gigantesco mentre l’elefante era un animale piuttosto piccolo.

Giocavano insieme ore e ore ma un giorno la lucertola, visto che l’elefante era piccolo e aveva un verso molto dolce, diventò invidiosa.

Quello stesso giorno, la lucertola sfidò il suo amico in una gara di nuoto e chi perdeva doveva cercarsi il cibo per sé e per il suo amico.

L’elefante per le sue dimensioni stava per affondare in un fiume e la lucertola non gliene importò nulla di lui. Per fortuna, come per magia, l’elefante iniziò a crescere fino a diventare enorme mentre la lucertola, punita per il suo comportamento, si rimpiccicolì.

Morale: l’invidia e il menefreghismo non fanno mai bene.